América vuelve a sonreír gracias a Torres y Quiñones

Dos de los refuerzos del semestre brillaron para que los rojos del Valle igualen a Millonarios en lo más alto.

De actores secundarios en Nacional a protagonistas en América. El respaldo irrestricto de Juan Carlos Osorio para Gustavo Torres y Déiner Quiñones recogió sus primeros frutos en ‘La Mecha’ con goles, asistencias y buenas presentaciones para firmar el triunfo 3-1 en el oriente antioqueño.

Tras caer en Brasil por la Sudamericana, Osorio dijo que ahora sí se podía hablar del inicio de su proceso. Al no poder contar con los refuerzos en el torneo internacional, para el técnico no era del todo preciso hablar de un arranque en forma de su proyecto. Y el partido ante Águilas le dio la razón al ex - México y Paraguay, pues de entrada pudo contar con Segura, Mosquera, Quiñones y Torres.

Tanto en defensa, principalmente en el primer tiempo cuando se vio mucho más seguro, como en ataque (y en el momento más flojo de América), los nuevos nombres le dieron el plus que necesitaba al equipo para mejorar la imagen dejada ante Paranaense, buscar los tres puntos en Rionegro y llenarse de confianza para la partida del proyecto Osorio.

El doblete de Torres, más la asistencia y gol de Quiñones, fueron el premio a la ‘terquedad’ bien entendida del técnico por creer ciegamente en sus jugadores. Desde el partido ante Junior, Quiñones mostró otro aire proyectando un nuevo renacer y Torres ya parece ir en la misma línea. Si el compromiso se extiende a lo largo del semestre, se podría estar hablado de dos grandes figuras del torneo y aciertos del risaraldense.