América demuestra que la crisis de la Selección mexicana no es culpa de los extranjeros en la Liga MX

La irrupción de Diego Lainez y Edson Álvarez es el ejemplo del camino que deben seguir los clubes mexicanos. ¿El problema? Las fuerzas básicas.

Por Jhon Guiñan

El gol de Roberto Firmino no sólo significó la eliminación de la Selección mexicana del Mundial Rusia 2018 , sino también el inicio de un largo proceso de recambio generacional. Y es en esta etapa donde queda en evidencia el nulo aporte de la Liga MX al combinado nacional. Algo que, para muchos, es consecuencia de la masiva presencia de extranjeros en el torneo local.

En ese sentido, la Liga MX ha implementado una serie de mecanismos para darle más oportunidades a los talentos emergentes, como es el caso de la Regla de Menores . Dicha normativa contempla que los clubes deben alinear futbolistas no mayores a los 21 años y 11 meses en un total de 765 minutos durante el semestre , algo que fue aplaudido de manera unánime.

Sin embargo, las cosas no van a cambiar por la implementación de la 21/11. Y es que el éxito de una selección no guarda ninguna relación con los minutos de los talentos nacionales en el torneo local. Para entenderlo un poco mejor, vamos a analizar una serie de aspectos que derrumban con suma facilidad el mito de que la falta de recambio es culpa de los foráneos.

LA IMPORTANCIA DE LOS EXTRANJEROS

La Premier League es una de las ligas que cuenta con mayor presencia de extranjeros en la actualidad. ¿Eso ha sido impedimento para la aparición de talentos como Raheem Sterling, Marcus Rashford, John Stones o Jordan Pickford ? Todo lo contrario. El nivel del torneo ha potenciado aún más las virtudes de estos extraordinarios futbolistas, que semana a semana compiten al más alto nivel contra las figuras más importantes del futbol mundial.

Y esto ocurre cuando hay clubes como Manchester City , que apenas cuenta con 5 ingleses en sus filas . Son pocos jugadores nacionales, sí. Pero el jugar al lado de otras estrellas, más de allá de su gentilicio, les ha permitido alcanzar un rendimiento sin precedentes. Basta ver el nivel que tiene Sterling, que juega rodeado de cracks como Kevin de Bruyne, Leroy Sané o David Silva. Lo mismo con Kyle Walker , quien ahora es uno de los mejores laterales del mundo.

Lejos de lamentar la presencia de extranjeros, Gary Southgate celebra que la Premier sea el escenario donde los talentos locales tienen la oportunidad de formarse entre los mejores.

EL CASO DE CHIVAS

Hablemos de Chivas . Nadie le ha dado más oportunidades a los talentos nacionales que el Rebaño Sagrado. Pero la apuesta del club no ha tenido los resultados esperados y el equipo ha tenido muchos problemas para competir al más alto nivel. Basta revisar el rendimiento que tuvo el equipo en el Apertura 2018 o en el Mundial de Clubes .

Además, el aporte a la Selección mexicana es prácticamente nulo . De hecho, ningún futbolista del conjunto rojiblanco estuvo en la lista de convocados del Tri para Rusia 2018. Es ahí donde el proyecto pierde sentido y donde cabe preguntarse si realmente vale la pena mantener una tradición que no tiene implicaciones en el crecimiento del futbol mexicano.

LOS PROBLEMAS PARA EXPORTAR TALENTOS

Ya lo dijo Juan Carlos Osorio antes de irse de la Selección: " En la medida que el futbol mexicano exporte a más jugadores y compita contra los mejores, la Selección dará ese alto calidad ". Sin embargo, esto en muchas ocasiones no es posible debido a las altas pretensiones económicas de los clubes de la Liga MX.

La economía irreal del futbol mexicano ponen en riesgo la evolución de las grandes joyas. Esto fue lo que sucedió con Jurgen Damm , quien lo tenía todo para marcharse a Europa. No obstante, el alto precio que le puso Tigres, equipo dueño de su ficha, alejó a los clubes que soñaban con el fichaje del habilidoso extremo.

Antes de culpar a los extranjeros, primero hay que ponerle la lupa a los clubes que ponen trabas a la hora de exportar talentos al Viejo Continente.

LAS FUERZAS BÁSICAS

Y aquí es donde llegamos al centro del problema: la calidad de las fuerzas básicas. El talento no es una cuestión de nacionalidad, por lo que si hay un mexicano rindiendo a un gran nivel, no hay manera que un extranjero lo deje sin sitio en el equipo. El problema es que estos jugadores no surgen con frecuencia y ahí está la diferencia con las grandes potencias del futbol.

En ese sentido, la solución pasa por fortalecer las categorías inferiores, permitir que los talentos emergentes compitan al más alto nivel y facilitar su salida al Viejo Continente. Y ese el camino que ha seguido el América con Diego Lainez y Edson Álvarez, dos joyas que surgieron de la cantera de las Águilas que están a un paso de irse a Europa tras conquistar el Apertura 2018.