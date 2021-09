Goal te trae toda la información sobre cómo seguir este gran partido de la Liga BetPlay.

América de Cali sigue batallando partido a partido en busca de un mejor juego y resultados que lo acerquen a la punta del campeonato, donde aún no tiene el protagonismo que le exigen su historia.

Ante un Deportes Quindío motivado y ordenado, que cumple buena campaña, los dirigidos por Juan Carlos Osorio intentarán mantenerse dentro del grupo de los ocho, luego de lograr su clasificación en la Copa donde le espera una importante serie ante el Deportivo Cali.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO América de Cali vs. Quindío FECHA Sábado, 4 de septiembre ESTADIO Pascual Guerrero, Cali HORARIO 16:00

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido se podrá ver por televisión de pago a través de Win Sports + este sábado 4 de septiembre a las 16:00 hora de Colombia. En la plataforma de internet de Win Sports Online se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

En Goal, también puedes seguir todo antes, durante y después del juego en tiempo real, minuto a minuto, ¡haciendo clic AQUÍ!

LAS NÓMINAS

América de Cali: Novoa; Arrieta, Torres, Segura, Ortíz; Carvajal, Andrade, Sierra; Lucumí, Torres, Gómez.

📋⚽ Así formaremos esta tarde para recibir a @QuindioOficial en el Pascual Guerrero, por la fecha 8 de la Liga 2021-II. 🇦🇹#SentimientoEscarlata 👹 pic.twitter.com/ZYbHcnCFvo — América de Cali (@AmericadeCali) September 4, 2021

Quindío: Estacio; Ceballos, Figueroa, Filigrana, Castillo; Chaverra, Montaño, Balanta; Pino, Mina, Carabalí.

¡Este es nuestro once inicial para el partido ante América de Cali!#VamosQuindio pic.twitter.com/bOt3wEBNgy — Deportes Quindío S.A (@QuindioOficial) September 4, 2021

ESTADÍSTICAS

Stats Perfom nos comparte los siguientes datos de Escarlatas y Cuyabros:

• América de Cali volverá a enfrentarse a Deportes Quindío en Primera División después de casi diez años: el último enfrentamiento fue en octubre de 2011 y favoreció a los Diablos Rojos 1 a 0.

• Antes de su último enfrentamiento en Primera División, Deportes Quindío estuvo invicto ante América de Cali: cinco partidos con cuatro victorias y un empate entre mayo de 2009 y febrero de 2011.

• América de Cali buscará cortar su racha de tres partidos sin triunfos en Primera División (2E 1D). Además, no pudo no pudo anotar en dos de los tres partidos de este intervalo.

• Deportes Quindío buscará su primera victoria como visitante desde que volvió a la máxima categoría. En la Liga BetPlay DIMAYOR II-2021 jugó tres partidos en esa condición con un empate (0-0 ante Atlético Huila) y dos derrotas (1-2 vs. Millonarios y 0-1 vs. Atlético Nacional).

• Deportes Quindío y América de Cali son los dos equipos que más rematan en la actual Liga BetPlay DIMAYOR II-2021: 15.6 y 15.1 remates por partido respectivamente.