Goal te trae toda la información sobre cómo seguir este gran partido de la Liga BetPlay.

América de Cali quiere recobrar el protagonismo en el campeonato local y ante Once Caldas, en un Pascual Guerrero que volverá a tener el ferviente público Escarlata en sus tribunas, buscará reponerse tras perder con Envigado.

Los de Manizales también llegan en un momento delicado luego de perder ante Millonarios y Medellín en su casa, situación que tiene contra las cuerdas al equipo de Lara.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO América de Cali vs. Once Caldas FECHA Sábado, 7 de agosto ESTADIO Pascual Guerrero, Cali HORARIO 15:00

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido se podrá ver por televisión de pago a través de Win Sports + este sábado 7 de agosto a las 15:00 hora de Colombia. En la plataforma de internet de Win Sports Online se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

En Goal, también puedes seguir todo antes, durante y después del juego en tiempo real, minuto a minuto, ¡haciendo clic AQUÍ!

POSIBLES NÓMINAS

América de Cali: Graterol; Andrade, Ortíz, Palacios, Mosquera; Sierra, Ureña, Quiñones; Lucumí, Ramos, Torres.

Once Caldas: Ortíz; González, Buschiazzo, Roa, Guzmán; Palacios, García, Carreazo; Cuero, Pérez, Messiniti.

ESTADÍSTICAS

Stats Perform nos comparte los siguientes datos sobre 'Escarlatas' y 'Blancos':

• Cinco empates y un triunfo por bando en los últimos siete enfrentamientos entre América de Cali y Once Caldas en Primera División.

• América de Cali lleva siete partidos sin empates jugando como local en Primera División (4V 3D).

• Once Caldas lleva 12 partidos sin triunfos como visitante en Primera División (8E 4D). La racha más larga sin victorias fuera de casa del equipo en la máxima categoría es de 20 entre junio de 2006 y mayo de 2007 (5E 15D).

• América de Cali remató 20 veces al arco (de 41 remates totales) y es el segundo equipo con más disparos de este tipo en la actual Liga BetPlay DIMAYOR II-2021, solo detrás de Millonarios (23).

• Once Caldas es el equipo con menos remates al arco de la actual Liga BetPlay DIMAYOR II-2021: solo cinco de sus 30 remates fueron entre los tres palos.