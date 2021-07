América de Cali tendrá regreso de hinchas al Pascual Guerrero

La Alcaldía de Cali autorizó el ingreso de aficionados al estadio en un 70% de su capacidad con agosto como fecha tentativa.

Cali se une a Medellín, Barranquilla y Bogotá en la reapertura de los estadios de fútbol durante la pandemia. Así lo dio a conocer Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad, al confirmar que en los próximos días el América de Cali podrá oficiar como local en el Pascual Guerrero acompañado de su público.

Según Ospina, las condiciones de salud en la ciudad en lo que sería la fase final del tercer pico, permiten habilitar hasta el 70 % del aforo del escenario, por lo que los Escarlatas contarían con cerca de 32.500 hinchas en las tribunas.

Además del protocolo de bioseguridad, el ingreso estaría priorizado para quienes presenten el carné con su esquema de vacunación completo. Con esto, Ospina espera generar un incentivo adicional para que la población se vacune. También habría acceso de personas no vacunadas con un aforo menor.

Si bien no se estableció una fecha exacta, el burgomaestre habló de la posibilidad en el mes de agosto. De mantenerse las condiciones, el primer partido con hinchas en el Pascual después de más de año y medio sería el América de Cali vs. Once Caldas de la cuarta jornada de la Liga BetPlay, el próximo 8 de agosto. La segunda opción sería en el duelo en que lo dirigidos por Juan Carlos Osorio reciban a Patriotas el 22 del mismo mes.

América de Cali marcha como líder del campeonato con puntaje perfecto luego de dos fechas, tras vencer como local a Junior (3-1) y Águilas Doradas (3-1), por lo que la expectativa de la hinchada es bastante grande de cara a poder alentar de nuevo al equipo durante la naciente campaña.