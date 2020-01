Amanda, en Goal: "Mi objetivo cada día es mejorar, crecer y aportar el máximo al equipo"

La capitana del Atlético de Madrid concede una entrevista exclusiva a 'Goal' en la que repasa la actualidad antes del choque ante el Barça

Es una mañana fría en Alcalá de Henares, lugar donde se entrena y disputa sus partidos el . A pocas horas de recibir al FC en uno de los encuentros que puede decidir la temporada para las rojiblancas, la capitana del equipo, Amanda Sampedro (Madrid, 1993) recibe a 'Goal' para hablar del encuentro y de los que vienen por delante.

Es una temporada distinta a la de años anteriores, en la que el Atlético es el perseguidor en Liga y el Barça el líder. Dos cambios de entrenador, de hecho, cuando se realiza esta entrevista, la plantilla ha realizado su primer entrenamiento con Dani González, el nuevo técnico colchonero, que toma las riendas del equipo en un momento complejo.

Pregunta: ¿Cómo se encuentra Amanda Sampedro?

Amanda Sampedro: “Al final, esto es fútbol, las cosas van pasando y es puro trámite, hay que tener tranquilidad, paciencia, somos el Atlético de Madrid, y siempre hay que estar pico y pala a lo que nos viene. La identidad de este equipo es mucho trabajo, pese a las adversidades y es lo que vamos a hacer. Los cambios, es verdad, que son complicados e incómodos para todo el mundo, pero ahora viene una persona muy importante a ayudarnos y estamos como esponjas, deseando que nos transmita todo lo que sabe y su experiencia para plasmarlo en el campo”

P:¿Cómo se encuentra el Atlético después de un tropiezo como ante el y una semana tan movida, con cambio de entrenador?

A.S: “El equipo siempre que hay un cambio, también tiene cosas que es complicado, pero también tiene cosas positivas. Es la frescura de algo nuevo. Con la ilusión de trabajar, tenemos también la suerte de que Dani viene con David, que le hemos tenido con Vera y está con ganas el equipo de aprender del cuerpo técnico y de poner al Atleti donde estaba”

P: Tres duelos contra el Barça en poco más de un mes, ¿cómo se prepara el equipo ante unos duelos que pueden definir toda la temporada?

A.S: “Bueno, jugar contra el Barça siempre es especial. Son un gran equipo, son nuestro rival directo, son también compañeras de selección la mayoría y con muchas ganas de afrontar ese partido. Hay ilusión, porque todo el mundo quiere enfrentarse a las mejores, el Barça tiene un gran equipo y vamos a ir preparando los partidos igual según vayan viniendo. Ahora toca preparar el partido de Liga y cuando venga lo siguiente prepararemos lo siguiente. Ahora mismo el equipo está centrado en asimilar todos los conceptos que trae este nuevo cuerpo técnico y en plasmarlos en el campo de la mejor manera posible”.

P: ¿Qué supone estar en la primera Supercopa de la historia?

A.S: “Como tú dices, es la primera vez que se disputa una Supercopa de fútbol femenino, entonces, siempre es ilusionante. Una Supercopa nueva, novedosa, especial y que nos ha tocado el Barcelona. Al final es una ‘Final 4’ y creo que los cuatro equipos que están ahí van a Salamanca con la intención de ganar esa Supercopa. Entonces, nos vamos a centrar en lo que viene, que es lo importante, ir día a día, marcarnos objetivos a muy corto plazo, como lo llevamos haciendo en estos últimos 4 años, que nos ha ido muy bien, y a partir de ahí, esperar a lo que venga”.

P: ¿Qué supone para el equipo un nuevo cambio de entrenador en el ecuador de la temporada?

A.S: “Estábamos bien con Vera, pero al final, esto es fútbol y obviamente lo primero es la vida de cada uno. Por motivos personales, tuvo que dejar el equipo y vino Pablo con aire fresco, a ayudarnos. Es también complicado entrar en un equipo que viene ganando tantas cosas, Pablo vino a enseñarnos todo lo que el sabía, su experiencia y hay veces cosas que cuajan mejor que otras.

O la suerte está más de una parte que de otra, sí que es verdad que el equipo, y no por culpa de Pablo, sino por ciertas circunstancias, tanto de jugadoras como de todo el mundo, porque cuando las cosas no van bien, es culpa de todos y de todas, no solo del cuerpo técnico, sino también de las jugadoras. Cuando eso no va bien, se decide hacer un cambio para volver a ser el Atlético de Madrid que llevamos siendo estos últimos años. La decisión es esa, y nosotras como jugadoras del club, tenemos que responder ante eso y lo único que se nos pasa por la cabeza es ir a muerte con el nuevo cuerpo técnico que tenemos."

P: En esta temporada también se han producido muchos cambios. ¿Cómo analiza la adaptación de los nuevos fichajes?

A.S: “Estar y jugar en el Atlético de Madrid no es fácil, hay que adaptarse. Requiere mucho esfuerzo, dedicación, compromiso, trabajo. Es una filosofía totalmente diferente y tenemos la suerte de que hemos fichado jugadoras de mucho talento. Han venido jugadoras buenísimas para sumar a nivel deportivo como a nivel personal. Obviamente, hay jugadoras que se adaptan en un mes, otras en cuatro, otras en dos… Están poniendo las jugadoras todo de su parte para adaptarse a este equipo, vienen a sumar, son unas grandes profesionales y cuando menos lo esperemos, se va a volver a hacer un bloque muy fuerte.

Es como una pequeña transición, porque ha habido bastantes cambios. Venimos de un año en el que también se nos va Jenni (Hermoso) al rival más directo pero sí que es verdad que estuvo el año pasado, que no estuvo todos los últimos años, que es en lo que tenemos que hacer hincapié. El Atlético de Madrid siempre se ha considerado un equipo de bloque, y las jugadoras que vienen con tantísimo talento vienen a eso, a sumar"

P: A nivel personal, ¿cómo valora su temporada?

A.S: “Tuve la mala suerte de tener la lesión del cuádriceps con el golpe y la contusión el día del Barcelona, y eso me frenó todo el ritmo. Yo siempre intento dar el máximo, tanto en entrenamientos como en partido. Mi objetivo cada día es mejorar, crecer, aportar el máximo al equipo y me voy a guiar por eso. Tenemos un nuevo técnico de quien quiero aprender como jugadora, crecer con este nuevo cuerpo técnico, con David como segundo, que viene de enseñarme mucho y es lo que quiero. Quiero crecer y estar en este Atlético de Madrid de momento aportando cosas y lo máximo de mi”.

P: En el primer día con el nuevo técnico, ¿han visto algo diferente, alguna rutina nueva respecto a lo anterior?

A.S: “Tenemos la suerte de que viene David con él, que nos conoce a muchas y luego simplemente, él ha plasmado ciertos matices que ya te hacen ver su experiencia, lo que sabe de fútbol y la verdad es que el primer entrenamiento ha sido muy bueno, la gente ha estado muy comprometida, se ha dado muy bien, con mucha calidad, con mucha intensidad que es lo que creo que necesitan estas jugadoras para ser el Atlético de Madrid que era en años anteriores.

P: Tras una primera vuelta con muchos cambios en el equipo, ¿qué espera para esta segunda mitad de temporada?

A.S: “Como nos vamos a marcar objetivos a corto plazo, lo que más esperamos es crecer como equipo, volver a esa sensación que generábamos a la gente cuando saltamos al césped de que este Atlético de Madrid va a arrasar y es lo que queremos. Creo que eso se consigue con trabajo y mucha dedicación, y luego detrás de eso saldrá el talento de cada una, y a partir de ahí el Atlético de Madrid dará un salto hacia delante seguro.

P: La última vez que nos vimos fue a la llegada de tras el Mundial, ¿en qué ha cambiado Amanda desde entonces?

A.S: “Sobre todo te das cuenta a nivel personal que no hay que ser tan extremista ni para lo bueno ni para lo malo. Aunque te guste mucho el fútbol, hay que dar prioridad y sobre todo desconectar con otras cosas. Nunca voy a perder mi filosofía de seguir trabajando día a día, de mejorar, de aprender. Es lo más bonito de cuando te dedicas a lo que más te gusta, ir aprendiendo cada día e ir mejorando en todo lo que se pueda. Al final, tuve la suerte de vivir el Mundial, de decir que he estado en otro más, y a partir de ahí, en lo que estoy centrada es en el Atlético de Madrid, en mejorar, en crecer y en que este equipo vuelva a ser el que era antes”.

P: El mejor momento de su carrera deportiva

A.S: “La trayectoria de un deportista tiene que ser progresiva. Cada vez que me preguntan por esto, me quedo con la primera Liga que ganamos, porque al final es el primer momento ganador que tienes con tu equipo, pero a partir de ahí en cada año que va pasando, te quedas con más cosas. Me quedo con que tengo la suerte de estar aquí, de aprender aquí y con que mi trayectoria vaya hacia delante. Está claro que el fútbol va cambiando, cambian ciertas cosas. El/la futbolista se tiene que ir adaptando a esos cambios y lo que quiero aquí es seguir aprendiendo, seguir teniendo el compromiso que tengo con el Atlético de Madrid y a partir de ahí crecer no solo como futbolista sino también como persona y mejor capitana para ayudar a la gente que está conmigo.

P: ¿Cómo valora el retraso de la firma del primer Convenio Colectivo de fútbol femenino, a pesar de haber llegado a un acuerdo todas las partes?

A.S: “Creo que ya quedó muy claro. Hay un acuerdo ya con la Asociación, con la AFE y la RFEF, ese acuerdo está hecho, simplemente falta una firma que es por algo que es por algo de derechos televisivos y demás que se me escapa. Lo que sí tengo claro como jugadora del Atlético de Madrid es que ese acuerdo ya está aceptado tanto por asociaciones de clubs como por la RFEF pero el problema que ya se nos escapa lo tendrán que resolver cuanto antes para que tengamos el convenio ya"

P: ¿Cómo se definiría Amanda Sampedro en una palabra?

A.S: “Constante”