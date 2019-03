Alvarado explicó su salida de Alajuelense: "No me sentí en un equipo grande"

El arquero explicó su rescisión de contrato en la Liga, equipo al que llegó para el Clausura 2019 y se fue sin disputar un partido.

Estaban Alvarado fue la gran sorpresa en el mercado de pases para el Clausura 2019. tanto por su arribo desde el Trabzonspor de para desembarcar en Alajuelense, como su sorpresiva salida sin siquiera jugar un partido con el equipo.

“Me parece que en la Liga, y lo digo con respeto pero autoridad, la Liga no es un equipo grande en este momento, tiene que mejorar muchas cosas a nivel de la gente que está asesorando, tiene que rodearse de gente con una visión que vaya paralela a lo que representa Liga Deportiva Alajuelense", declaró el arquero a Teletica Deportes.

"Cuando firmé en Alajuela, en mi mente y cabeza, mi sentimiento es: voy a un equipo ganador, grande. No me sentí en un equipo grande, no puedo ser mentiroso, no sentí esa adrenalina de entrar a un camerino antes de entrenar y saber que tengo que entrenar sí o sí bien”, amplió.

“No importa saber si había una cláusula respecto a mi condición de jugar. Nada más le puedo decir que hay cláusulas que como jugador pido, por medio de mi asesor legal. El club pone sus cláusulas y se firma un contrato. Lo que está redactado ahí se tiene que respetar, los contratos son para eso. Pedí todos los beneficios futbolísticos que iban en pro de mi empresa, de mi imagen. Jugar, o sea no estoy viniendo de Europa a porque la Liga era mi única opción, había un plan, había algo que se habló, la gente tiene que saber muchas cosas”, explicó Alvarado.