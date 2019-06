Todas las altas y bajas de Cruz Azul para el Apertura 2019

La Máquina quiere poner punto final a su larga sequía de títulos en la Liga MX.

Ya son más de dos décadas de sequía. Y Cruz Azul no puede darse el lujo de sumar un nuevo fracaso. Es por eso que el club cementero se ha mostrado activo en el mercado de pases y apunta a objetivos muy ambiciosos de cara a lo que será el Apertura 2019.

Todavía queda mucho para el inicio del torneo, pero tiene muy claro lo que necesita para competir al más alto nivel. En ese sentido, la Máquina llegó a un acuerdo para la contratación de un par de refuerzos y además anunció la lista de transferibles.

En Goal analizamos cada una de las altas y bajas de Cruz Azul para el Apertura:

ALTAS DE CRUZ AZUL PARA EL APERTURA 2019

Juan Escobar : Fue el primer refuerzo de la Máquina para el Apertura 2019. Se trata de una incorporación muy importante para Pedro Caixinha, pues el paraguayo se desempeña como defensa central e incluso como lateral derecho, algo que le urge al equipo cementero en estos momentos.

Guillermo Fernández : El argentino llega procedente de Racing para fortalecer el mediocampo. Desde la salida de Iván Marcone, la Máquina no ha encontrado un hombre de peso para esa zona del campo y aún no cuenta con Stephen Eustáquio por lesión. El fichaje de Pol era una necesidad para el equipo.

BAJAS DE CRUZ AZUL PARA EL APERTURA 2019