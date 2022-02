Alta presión para el Barça

Alcanzar la zona de Champions League no fue tarea fácil para el Barcelona. Lo consiguió tras varias victorias importantes, incluido el partidazo ante el Atlético de Madrid en el que debutaron futbolistas como Adama Traoré o Pierre-Emerick Aubameyang. Pero el empate en Cornellà-El Prat convierte la visita de este domingo a Mestalla en una final en la que no hay término medio. O el Barça gana al Valencia, o vuelve a salir de las plazas de acceso a la Liga de Campeones. Sus rivales directos, Atlético de Madrid y Villarreal, ganaron el sábado sendos partidos y trasladaron la presión a un conjunto azulgrana que necesita sumar los tres puntos para no perder el tren europeo y para levantarse tras un segundo empate consecutivo, el que cosecharon ante el Nápoles en la Europa League y que les obliga a ganar en el estadio Diego Armando Maradona el próximo jueves.

El partido en Mestalla será duro. Xavi Hernández recupera a Ronald Araujo, baja importantísima en el segundo tiempo de Cornellà-El Prat y ante el mismo Nápoles, que hoy se espera que sea titular. Pero perdió a Piqué por su expulsión ante el Espanyol y seguirá sin poder enfundarse la camiseta blaugrana Dani Alves, el mejor frente al Atleti y uno de los hombres emblema del técnico, que cumplirá su segundo partido de sanción tras su expulsión en el duelo ante los colchoneros. Dest o Mingueza ocuparán el carril diestro, aunque ninguno de los dos tiene las condiciones que necesita Xavi para el modelo de juego que el de Terrassa está intentando aplicar desde que llegó al banquillo en noviembre.

Arriba, con Memphis Depay en el tramo final de su recuperación, sigue la duda de quién acompañará a Adama Traoré y Ferran Torres en ataque. El de Foios vuelve a la casa donde creció antes de hacer el salto a la Premier League con el Manchester City de Pep Guardiola. Ante el Atleti y el Espanyol fue Gavi quién ocupó la zona izquierda y que, con su tendencia a irse hacia el centro, dejó la banda libre para las subidas de Jordi Alba. Ante el Nápoles, quién estuvo en esa banda fue el mismo Ferran, que cedió la plaza central a Aubameyang. También podría entrar incluso Ousmane Dembélé, con quién no se contaba a principios de año pero al que Xavi ya dado minutos tras su negativa a salir en invierno. Con esa principal duda, la del delantero por la izquierda, el Barça se presentará en Mestalla, un estadio siempre hostil y duro para el equipo azulgrana, con la obligación de sumar los tres puntos ante un rival que no tiene otra opción que ganar. Duodécimo en LaLiga y con solamente una victoria en los últimos seis partidos, el Valencia se juega la vida.