Alphonso Davies y su primer advertencia: "Espero México disfrute la nieve y el clima"

Los tiempos en la Concacaf han cambiado, y uno de los equipos con más argumentos para competirle a la Selección mexicana es el combinado de Canadá, que cuenta con la mejor generación de su historia.

La figura indiscutible del plantel es Alphonso Davies, defensa del Bayern Múnich que a sus 21 años ya es uno de los jugadores más importantes de su posición. El joven platicó con los medios de comunicación antes del partido, dedicándose a calentar un poco la contienda y creyendo que podrán aprovechar las condiciones climáticas.

"Jugar a -10 grados no es fácil para nadie, seguramente será duro, pero somos canadienses y estamos hechos para este clima. No sé qué decir de los mexicanos, espero que disfruten la nieve y el clima, creo que será un gran juego para los dos", contó.

Igualmente, Davies se dedicó a entregar elogios para el combinado de Tata Martino, al que considera un cuadro competitivo: "México es un buen equipo, nosotros estamos peleando por un lugar en Qatar y sabemos que vienen con la mentalidad de hacerlo después de perder contra Estados Unidos, pero no podemos confiarnos. Por supuesto que son un gran equipo al igual que nosotros, así que les daremos pelea. No es que ya no asusten, pero nos sentimos capaces de competirles y jugar contra ellos".

En su corta carrera internacional, la joya del Bayern Múnich se ha medido en dos ocasiones con la Selección mexicana. Una fue un empate 1-1 este año en el Estadio Azteca, y otro un triunfo Tricolor 3-1 en la Copa Oro 2019.