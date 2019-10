Almeyda, complacido por ser candidato para Rayados

El Pelado apunta como uno de los posibles reemplazos de Diego Alonso en Monterrey.

Sin entrar en detalles, Matías Almeyda, entrenador argentino del San José Earthquakes se dijo gustoso que su nombre salte a la luz como uno de los candidatos para dirigir a Rayados de .

En conferencia de prensa en el Avaya Stadium, el Pelado, quien figura junto a Ariel Holán como una de las cartas fuertes de FEMSA, se consideró “agradecido” con la , todo ello por la etapa que vivió con .

"Tengo amigos, jugadores que he dirigido, gente que obviamente cuando salen temas así el primero en enterarse soy yo. Yo soy un gran agradecido al futbol mexicano. Es un futbol al cual quiero al cual respeto, y cada vez que se dice mi nombre me pone feliz, quiere decir que hemos dejado un lindo recuerdo, no tengo más que decir", explicó.

El artículo sigue a continuación

Después de Javier de la Torre, Almeyda se convirtió en el segundo entrenador más exitoso del Guadalajara, esto por los títulos conseguidos en Liga, Copa, Supercopa y Liga de Campeones de la Concacaf, los dos primeros en doblete.