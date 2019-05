Almeyda, el descenso y la Libertadores: "Que los de Boca sigan llorando"

En charla exclusiva con Goal, el Pelado saca pecho por el triunfo del Millonario en la final de la Copa: "Los que no se lo olvidan más son ellos".

El nombre de Matías Almeyda está inevitablemente relacionado al momento más oscuro de la historia de River, por haber sido el capitán del equipo que bajó a la B Nacional en 2011. Pero, también, la imagen del Pelado se asocia con el inicio de la resurrección del Millonario, después de haber sido el entrenador que lo devolvió a Primera un año después. Por eso, pocas personas están más habilitadas que él para meterse en el ya interminable debate: ¿La final de la 2018 contra Boca mata el descenso?

En una entrevista exclusiva con Goal, el actual DT de San José Earthquakes no sólo dejó en clara su postura, sino que sacó pecho: "Esto no se lo olvida más Boca, es diferente. El descenso fue en 2012 y esto fue la última final de la Copa Libertadores, que los de Boca sigan llorando. Como decía Maradona: la tienen adentro".

-¿Por qué es tan importante ese título?

-Ganarle al máximo rival es inigualable. Lamentablemente, la primera vez en la historia que se jugaba esa final, hubo que ir a jugarla a otro país, eso fue una vergüenza. Pero fue una alegría para nostros que se ganó.

-¿Te gustaría tener otra oportunidad en River el día que se vaya Gallardo?

-No. Por algo tuve que estar en ese momento. Provocar una vuelta... Si no es natural, no creo. Hoy no lo veo, realmente. No lo siento tampoco. Soy hincha, todos saben el amor que siento por esa institución. Pero, la verdad, no me veo dirigiendo otra vez en River.

-¿Y la Selección argentina? ¿Te contactó alguien durante la danza de nombres previa a la confirmación de Scaloni?

- No, yo ya estoy en un club. Estuve seis meses sin dirigir, el tiempo necesario. Ahí era donde me podían llamar y no pasó.

-¿Te sentís preparado para dirigirla, si te llamaran?

-Creo que lo que muestra si uno está preparado es el trabajo. Esto es como cuando sos papá: ¿quién está preparado para serlo? Se va aprendiendo y se va demostrando si sos un buen padre o uno malo. Como entrenador es lo mismo. Yo llevo ocho años como técnico y gané siete títulos. Se ve que por números, por mi manera de entrenar o mi filosofía de juego o de vida, la gente que analiza estas cosas se da cuenta que no estoy preparado, je.