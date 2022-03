Por Jorge C. Picón - El verano pasado el Real Madrid trabajó durante semanas en la búsqueda de un sustituto para Zidane. Uno de los candidatos que más gustaba a la directiva blanca era Maximiliano Allegri, con el que se llegó a tener un acuerdo aunque, finalmente, se decidió por la Juventus. Casi un año después, el técnico italiano explica como fue la negociación en una entrevista para "GQ". "Había firmado un acuerdo con el Madrid. Pero a la mañana siguiente llame al presidente (Florentino Pérez) y le dije que no iría porque había decidido firmar por la Juventus. Me lo agradeció. Desde que me llamó la Juve en mayo, no tuve dudas", expresa el técnico.

"En lo profesional, hubiese sido la culminación de mi carrera: Milán, Juve y Real. Pero en la vida no siempre puedes tener todo y estoy muy orgulloso de haber entrenado al Milán durante cuatro años y estar viviendo mi sexto año en la Juventus", expresa. Además, asegura que ya le ha dicho "no" al Madrid en dos ocasiones. "La primera fue cuando estaba negociando mi renovación con la Juventus, pero ya le había dado mi palabra a Agnelli (presidente del equipo italiano)", afirma.

El artículo sigue a continuación

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Allegri también habla de Vlahovic, nueva estrella del equipo juventino. Asegura que, de cara a la portería rival, tiene "mala leche". "Es un chico joven, con poca experiencia internacional, que, sin embargo, tiene calidad. Quiere y puede mejorar y tiene mucho tiempo para hacerlo. De cara a la portería contraria tiene 'mala leche'. La Juventus ha hecho un fichaje importante: en todo el mundo él, Mbappé y Haaland son los más fuertes de su generación", opina.

Por último, habló de Morata, que estuvo cerca de dejar el club el pasado invierno para firmar con el Barcelona. "La noche que el club compró a Vlahovic, llamé a Morata y le dije: 'Tú no te mueves de aquí porque ahora te conviertes en un jugador mucho más importante con él', y así fue. Discutir a Morata desde el punto de vista técnico es una locura; es normal que si le pides que haga cosas que no es capaz de hacer, no rinda al máximo, pero no olvidemos que se puso a disposición y jugó durante meses en una posición que no era realmente la suya", dice Allegri, ensalzando al delantero.