Allegri: "Llevamos 20 años siguiendo a Guardiola falsamente"

Massimilliano Allegri concedió una entrevista a "Il Corriere" y acabó hablando de Guardiola y Klopp

Habla poco, pero cuando habla, genera debate. Massimiliano Allegri ha concedido una entrevista para el diario italiano "Corriere della Sera" donde repasa su trayectoria vital, también su carrera como entrenador y donde, además, analiza el fútbol actual. Allegri no se muerde la lengua y habla, largo y tendido, de técnicos como Pep Guardiola o Jürgen Klopp. Sobre el fútbol moderno, Allegri comentó que "los jugadores africanos están llevando el fútbol hacia el lado físico. La calidad sigue importante, pero la tendencia está cambiando. Lo segunda es que estamos presenciando un gran retorno de los contragolpes", dijo. También quiso referirse al estilo del contragolpe como arma: "Cuando escucho a Sacchi hablar de tener el balón y de tener actitudes proactivas no lo entiendo y me enfado. ¿Por qué no va a ser activo jugar verticalmente sin sobar el balón? Yo recuerdo ver a Sacchi jugar al contragolpe y tener éxito y haciendo espectáculo".

Allegri, que dejó claro que no entrenará hasta la próxima temporada, también quiso hablar de la figura de Jürgenn Klopp: "Él hace fútbol moderno. Con tres atacantes que presionan a la defensa hasta en su área. Con Mané, Salah y Firmino tienes que jugar verticalmente a la fuerza. Klopp entendió esto y lo utiliza. Busca el espacio permanentemente detrás de la defensa del rival. No entiendo por qué eso debe avergonzar. Una cosa es defenderse para buscar el empate, y otra muy distinta es guiar al ataque desde la defensa", dijo.

Después habló de Pep Guardiola y sus palabras fueron realmente sorprendentes: "Sí, llevamos siguiendo a Guardiola 20 años falsamente. Pep encontró la excepción, no es un fútbol para todos. Ese Barça histórico nace de grandes jugadores que presionaban alto y empujaban a los defensas rivales hacia su área. A la vez, los centrocampistas sube y tu defensa puede llegar hasta el medio. Pero para hacer eso debes tener a Iniesta, Xavi y Messi en tu equipo. Hemos tomado como argumento común lo que era una excepción" aseguró.