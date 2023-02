Las alineaciones del Villarreal vs. Barcelona de LaLiga 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Xavi Hernández no podrá contar con Sergio Busquets ni con Ousmane Dembélé, mientras que Marcos Alonso es duda

Visita muy complicada la que afronta este domingo el Fútbol Club Barcelona. Los chicos de Xavi Hernández viajan a Castellón para medirse al Villarreal en el Estadio de La Cerámica, en un encuentro en el que intentarán sacar los tres puntos para abrir más distancia al frente de la clasificación de Primera División.

Los azulgrana, eso sí, llegan con dos bajas importantes. A Ousmane Dembélé, que lleva varias semanas en el dique seco por lesión, se suma también Sergio Busquets, que se hizo un esguince de tobillo la pasada semana ante el Sevilla. A ambos, además, habría que sumar quizá a Marcos Alonso, que en esta semana, ya se sabe, ha perdido a su padre.

Aunque no se esperan muchos cambios con respecto al 'once tipo' del Barça. Y eso que el jueves se miden al Manchester United, en la ida de los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League. Marc-andré Ter Stegen saldrá en portería, con Jules Koundé, Ronald Araújo, Andreas Christensen y Jordi Alba formando en defensa. Aunque por el último, todo sea dicho, podría entrar Álex Balde. En la media está la principal duda. Con Busquets fuera, Frenkie de Jong y Pedri González sujetarán al equipo, y la incógnita está en si Xavi decidirá retrasar a Pablo Gavi desde la zona de ataque (en cuyo caso, Ansu Fati sería titular arriba), o en si meterá más contención con Franck Kessié. Por lo demás, arriba se espera toda la pólvora de Raphinha y del 'killer' Robert Lewandowski.

El Villarreal, sin Gerard Moreno

Por su lado, el Villarreal de Quique Setién, que solo ha ganado uno de sus últimos cuatro encuentros, llega al choque sin una de sus grandes armas: su máximo goleador, Gerard Moreno. El artillero tiene problemas en su gemelo izquierdo y no podrá ser de la partida ante el Barça. En el once, todo hace indicar que le sustituirá José Luis Morales, el ex del Levante. Por lo demás, Pau Torres ya ha superado su lesión en el muslo, por lo que podría regresar al equipo por Jorge Cuenca. Y Alberto Moreno también tiene todas las papeletas de volver en el lateral zurdo.

ALINEACIONES DEL VILLARREAL VS. BARCELONA Villarreal (1-4-3-3: Pepe Reina; Foyth, Albiol, Jorge Cuenca/Pau Torres, Alberto Moreno; Capoue, Dani Parejo, Álex Baena; Samu Chukwueze, Morales y Yéremi Pino FC Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen, Jordi Alba; Pedri, De Jong, Kessié/Ansu Fati; Raphinha, Lewandowski y Gavi

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL VILLARREAL VS. BARCELONA

PARTIDO Villarreal vs. Barcelona FECHA Domingo, 12 de febrero de 2023 ESTADIO Estadio de La Cerámica, Villarreal (Castellón) HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL VILLARREAL VS. BARCELONA Por ahora, no hay listas de convocados para el partido ni por parte de Quique Setién, ni tampoco de Xavi Hernández.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL VILLARREAL VS. BARCELONA

VILLARREAL LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Gerard Moreno: Lesión en el gemelo Lo Celso: Lesión en el muslo Alfonso Pedraza: Lesión en el isquio Nicolás Jackson: Lesión en el muslo Pau Torres: Lesión en el muslo - Alberto Moreno FC BARCELONA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Busquets: Lesión de tobillo Dembélé: Lesión en el muslo Marcos Alonso: Motivos personales - Busquets Araújo Gavi Dembélé Ferrán Torres

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL VILLARREAL VS. BARCELONA

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ LaLiga (M52)

M+ LaLiga 2 (M55)

M+ LaLiga UHD (M440)

LaLiga TV Bar (Bar) 21:00 Sudamérica DGO

DSports ARG y CHI: 17:00

COL: 15:00 México Sky Sports 14:00

Últimos partidos del Barcelona

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Barcelona 3-0 Sevilla LaLiga 05/02/2023 Real Betis 1-2 Barcelona LaLiga 01/02/2023

Próximos partidos del Barcelona

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Barcelona vs. Manchester United UEFA Europa League - Dieciseisavos de final 16/02/2023 Barcelona vs. Cádiz LaLiga 19/02/2023