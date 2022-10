Las alineaciones del Valencia vs. Barcelona de LaLiga 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Los azulgrana retoman LaLiga en Mestalla con las miras puestas en retomar el duelo tras la dura eliminación en UEFA Champions League

Sin apenas tiempo para digerir la dura eliminación en UEFA Champions League y la dolorosa derrota por 0-3 ante el Bayern de Múnich, el Fútbol Club Barcelona vuelve este sábado a LaLiga. Y lo hace con un encuentro muy difícil: los azulgrana visitan Mestalla para medirse al Valencia Club de Fútbol, que buscará hurgar en la herida del conjunto de Xavi Hernández.

SIGUE EN DIRECTO TODO SOBRE EL VALENCIA VS. BARCELONA DE PRIMERA PULSANDO AQUÍ

Se espera que el Barça haga varios cambios en su once inicial, con respecto del equipo que perdió ante el Bayern en el Spotify Camp Nou. Eric García e incluso Jordi Alba podrían entrar en defensa. En la media, habrá que ver qué tal está Pablo Gavi, que no pudo jugar ante el Bayern. Por su lado, Pedri González, al que Xavi ha probado más adelantado en los últimos encuentros, podría recuperar su lugar en el centro del campo, junto a Sergio Busquets. Arriba, Robert Lewandowski es fijo, junto a Ousmane Dembélé. Y el tercero en discordia podría ser Ansu Fati. O incluso Ferrán Torres, por ver si funciona la 'ley del ex'.

El Valencia, con bajas sensibles

Por su parte, el Valencia de Gennaro Gattuso afronta el encuentro con ganas de sumar los tres puntos para volver a meterse en la lucha por Europa. El conjunto 'ché' viene de caer derrotado en casa, por 1-2 y ante el Mallorca, por lo que buscará resarcirse de nuevo en Mestalla.

Samu Castillejo podría regresar, tras varios partidos fuera por lesión, aunque Gattuso tiene varios contratiempos, entre unas cosas y otras. Nico González no podrá jugar por la famosa cláusula de cesión, mientras que Yunus Musah está sancionado y Mouctar Diakhaby e Ilaix Moriba han caído lesionados. También es duda Eray Comert, tocado, pero que podría llegar al duelo. Si no, en el eje de la zaga jugaría el joven central turco Cenk Ozkacar, que solo ha tenido minutos en un encuentro en lo que va de Liga. En la media, por su parte, y ante la ausencia de Musah, Nico e Ilaix, Gattuso podría apostar por reconvertir al contundente lateral Dimitri Foulquier o por el canterano Javi Guerra.

Sigue toda la actualidad del Valencia CF en directo a través del canal de Telegram de Goal.com. Puedes suscribirte gratis pulsando aquí

ALINEACIONES DEL VALENCIA VS. BARCELONA Valencia CF (1-4-3-3): Mamardashvili; Thierry Correia, Gabriel Paulista, Cenk Ozkacar/Comert, José Gayá; André Almeida, Hugo Guillamón, Foulquier/Javi Guerra; Justin Kluivert, Cavani y Samuel Lino FC Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen; Héctor Bellerín, Koundé, Eric García, Alex Balde/Jordi Alba; Pedri, Busquets, Gavi/Kessié; Dembélé, Lewandowski y Ansu Fati/Ferrán Torres

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL VALENCIA VS. BARCELONA

PARTIDO Valencia vs. Barcelona FECHA Sábado, 29 de octubre de 2022 ESTADIO Estadio de Mestalla, Valencia HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL VALENCIA VS. BARCELONA Por ahora, no se conocen las convocatorias de cara al choque.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL VALENCIA VS. BARCELONA

VALENCIA CF LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Jaume Doménech: Lesión de rodilla Diakhaby: Lesión en el isquio Ilaix: Lesión en el aductor Comert: Molestias físicas Samu Castillejo: Golpe en la espalda Musah: 1 partido Nico González: Cedido por el Barça - FC BARCELONA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Araújo: Lesión en el aductor Sergi Roberto: Lesión en el hombro Christensen: Lesión de tobillo Memphis Depay: Lesión en el muslo Gavi: Molestias - Busquets

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL VALENCIA VS. BARCELONA

ZONA CANAL HORARIO España DAZN LaLiga (M53)

DAZN

LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica DIRECTV Sports

DIRECTV GO ARG y CHI: 16:00

COL: 14:00 México SKY Sports 14:00

Últimos partidos del Barcelona

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Barcelona 0-3 Bayern Múnich UEFA Champions League 26/10/2022 Barcelona 4-0 Athletic Bilbao LaLiga Santander 23/10/2022

Próximos partidos del Barcelona

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Viktoria Plzen vs. Barcelona UEFA Champions League 01/11/2022 Barcelona vs. Almería LaLiga Santander 06/11/2022