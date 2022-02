El Real Madrid intentará este domingo regresar a la senda del triunfo en el Santiago Bernabéu. Los blancos vienen de caer eliminados en Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao, que les venció por 1-0. Y, en Liga, empataron a dos con el Elche en la última jornada. Una racha, de dos encuentros sin vencer, que los blancos tratarán de romper ante el Granada.

SIGUE EN DIRECTO TODO SOBRE EL REAL MADRID VS. GRANADA DE PRIMERA PULSANDO AQUÍ

Aunque eso sí, los merengues deberán hacerlo sin tres titulares indiscutibles. Karim Benzema y Ferland Mendy, lesionados, no llegan, mientras que Vinicius Júnior está sancionado. Tampoco será de la partida Mariano Díaz, que también está en la enfermería.

Con ello, Carlo Ancelotti tendrá que modificar su once tipo. Marcelo Vieira, que no pudo estar en Copa del Rey por sanción, será titular en el lateral zurdo. Luka Jovic podría actuar en punta, mientras que Rodrygo Goes, Marco Asensio y Eden Hazard luchan por las otras dos posiciones de ataque.

El Granada, a sorprender

Enfrente, los blancos tendrán a un rival, el Granada, que tratará de sorprender en el Bernabéu. Robert Moreno tiene las bajas por lesión de Santiago Arias y Neyder Lozano, aunque los titulares están listos para la batalla. La gran duda está en saber si Moreno apostará por su habitual 4-4-2 o si cambia a un 4-3-3, para meter más contención en el centro del campo con Ángel Montoro. El Granada, no hay que olvidar, ya igualó ante el Barcelona y ganó al Atlético de Madrid, por lo que le gusta eso de tumbar a equipos grandes.

Sigue toda la actualidad del Real Madrid en directo a través del canal de Telegram de Goal.com. Puedes suscribirte gratis pulsando aquí

ALINEACIONES DEL REAL MADRID VS. GRANADA Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Marcelo/Nacho; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Jovic y Rodrygo/Hazard Granada (1-4-4-2): Luis Maximiliano; Víctor Díaz, Germán, Raúl Torrente, Carlos Neva; Álex Collado/Montoro, Luis Milla, Gonalons, Antonio Puertas; Luis Suárez y Jorge Molina

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL REAL MADRID VS. GRANADA

PARTIDO Real Madrid vs. Granada FECHA Domingo, 6 de febrero de 2022 ESTADIO Estadio Santiago Bernabéu, Madrid HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL REAL MADRID VS. GRANADA

REAL MADRID 📋✅ ¡Nuestros convocados para el #RealMadridGranada! pic.twitter.com/CToEwcjvYL — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 5, 2022 GRANADA De momento, no hay convocatoria confirmada en el conjunto de Robert Moreno.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL REAL MADRID VS. GRANADA

REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Benzema: Lesión en el isquio Mendy: Lesión en el aductor Mariano: Lesión en el muslo - Vinicius: 1 partido - GRANADA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Arias: Lesión en el isquio Neyder: Lesión de rodilla Rubén Rochina: Esguince de tobillo - Domingos Duarte Luis Suárez

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL REAL MADRID VS. GRANADA

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga (M46 O110)

M. LaLiga 1 (M47 O112)

M. LaLiga UHD (M440 O111)

LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica DIRECTV Sports (610-619) ARG y CHI: 17:00

COL: 15:00 México SKY Sports 14:00

Últimos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Athletic Bilbao 1-0 Real Madrid Copa del Rey 03/02/2022 Real Madrid 2-2 Elche LaLiga 23/01/2022

Próximos partidos del Real Madrid