Las alineaciones del Real Madrid vs. Cádiz de LaLiga 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Los blancos preparan su último encuentro antes del Mundial con la baja de Antonio Rudiger y la gran duda de Karim Benzema

Sin apenas tiempo para digerir la dura derrota del lunes ante el Rayo Vallecano, que le costó además el liderato de LaLiga, el Real Madrid ya prepara su nuevo compromiso liguero. Los blancos reciben este jueves al Cádiz en el Santiago Bernabéu, en su último partido antes del mes y medio de 'parón' que se avecina por el Mundial de Qatar 2022. Y lo hacen con una gran incógnita: saber si Karim Benzema será o no de la partida para Carlo Ancelotti.

El delantero francés, que acumula una importante carga de partidos en el Real Madrid, se ha perdido por lesión los últimos compromisos de su equipo. No ha podido jugar en los tres últimos encuentros de Liga (ante Sevilla, Girona y Rayo Vallecano). De ellos, los blancos solo han ganado uno, lo que pone en evidencia lo mucho que el Madrid de 'Carletto' depende de su flamante Balón de Oro.

Benzema, cara o cruz

Antes de medirse al Rayo, Ancelotti aseguró que esperaba que Benzema pudiera estar ante el Cádiz. Pero habrá que ver si así es. En especial, teniendo en cuenta lo cerca que está el Mundial de Qatar, y el riesgo existente de que una nueva lesión pudiera truncar las esperanzas del '9' de poder estar en la cita con Francia. Por tanto, la presencia de Benzema ante el Cádiz es toda una incógnita. Si no llegara, Rodrygo Goes o Marco Asensio le sustituirían en punta de lanza, en el once inicial del Real Madrid.

Por lo demás, no se esperan muchos más cambios en el conjunto blanco. Bien se sabe que 'Carletto' no es muy amigo de las rotaciones, por lo que dará continuidad a su once de gala. En especial, teniendo en cuenta que es el partido de despedida antes del Mundial, y la necesidad de ganar al Cádiz para marcharse al 'parón' con buen sabor de boca y con las opciones intactas de pelear por LaLiga. Antonio Rudiger, eso sí, se perderá el choque por lesión.

El Cádiz, mermadísimo en defensa

Enfrente, los blancos tendrán al Cádiz de Sergio González, que está en descenso pero que sigue remando contracorriente para escapar de los puestos bajos de la tabla. La escuadra amarilla encadena dos partidos seguidos sin perder, ante dos de los otros equipos madrileños de Primera: Getafe y Atlético de Madrid. Aunque comparecerá en el Bernabéu con muchas bajas importantes en defensa. No estará Luis Hernández, que fue expulsado ante el 'Geta'; ni tampoco Víctor Chust, que se lesionó asimismo frente a los azulones. Además, Fali se fue asimismo tocado ante los de Quique Sánchez Flores y es duda, mientras que Momo Mbaye y Joseba Zaldua también están lesionados, por lo que el equipo llega con la defensa en cuadro. Ante ello, jugadores como Juan Cala o Santi Arzamendia, casi inéditos este curso, podrían ser titulares.

ALINEACIONES DEL REAL MADRID VS. CÁDIZ Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouaméni, Kroos; Fede Valverde, Rodrygo/Benzema/Asensio y Vinicius Cádiz CF (1-4-4-2): Ledesma; Iza, Cala, Fali/Arzamendia, Pacha Espino; Brian Ocampo, Fede San Emeterio, Álex Fernández, Bongonda; Rubén Sobrino y 'Choco' Lozano

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL REAL MADRID VS. CÁDIZ

PARTIDO Real Madrid vs. Cádiz FECHA Jueves, 10 de noviembre de 2022 ESTADIO Estadio Santiago Bernabéu, Madrid HORA 21:30

LAS CONVOCATORIAS DEL REAL MADRID VS. CÁDIZ De momento, no hay listas oficiales de convocados para el choque.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL REAL MADRID VS. CÁDIZ

REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Rudiger: Lesión en la cadera Benzema: Sobrecarga muscular - - CÁDIZ CF LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Garrido: Lesión de rodilla Zaldúa: Lesión de rodilla Víctor Chust: Lesión en el muslo Momo: Lesión en el aductor Fali: Lesión en el isquio Luis Hernández: 1 partido Iván Alejo

Zaldúa

Fede San Emeterio

Rubén Alcaraz

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL REAL MADRID VS. CÁDIZ

ZONA CANAL HORARIO España DAZN LaLiga (M53)

DAZN

LaLiga TV (Bar) 21:30 Sudamérica DIRECTV Sports

DIRECTV GO ARG y CHI: 17:30

COL: 15:30 México SKY Sports 14:30

