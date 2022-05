Las alineaciones del Real Betis vs. Barcelona de LaLiga 2021-2022: Onces, convocatorias y banquillo de suplentes

Partido clave entre Real Betis y Fútbol Club Barcelona en la zona alta de Primera División. Los de Xavi Hernández, segundos, visitan a los verdiblancos, quintos clasificados en LaLiga y que quieren acercarse a la zona de Liga de Campeones.

SIGUE EN DIRECTO TODO SOBRE EL REAL BETIS VS. BARCELONA DE PRIMERA PULSANDO AQUÍ

Eso sí, el Barça llega con problemas. Marc-andré Ter Stegen, su portero titular, no entrenó este viernes por encontrarse indispuesto, y es seria duda ante el Betis. Si no llegara, le sustituiría el brasileño Neto, que apenas ha jugado esta temporada. Además, Gerard Piqué, que se lesionó la pasada semana ante el Mallorca, no se ha recuperado a tiempo para el partido. Es más, se espera que le quedan unas semanas fuera.

Ante ese contratiempo, Xavi apostará por Eric García en el eje de la zaga, junto a Ronald Araújo. Por lo demás, no se esperan muchos más cambios en el once tipo del Barcelona. Memphis Depay, que marcó ante el Mallorca la pasada semana, tiene muchas opciones de volver a ser titular en ataque, en detrimento de Ousmane Dembélé. Y en la segunda, Ansu Fati tendrá minutos.

El Betis, con casi todo

Por su lado, el Real Betis de Manuel Pellegrini llega al choque con las miras puestas en conseguir el triunfo. Los verdiblancos tienen a casi todos sus futbolistas disponibles, a excepción de Martín Montoya, Víctor Camarasa... y Héctor Bellerín, que arrastra molestias. Cierto es, en cambio, que el lateral ha perdido el puesto en las últimas semanas, en favor del franco-senegalés Youssouf Sabaly. Pellegrini pondrá sobre el tapete a su once de gala, con la gran duda de saber si será Juanmi Jiménez o Cristian Tello quien percuta por el extremo zurdo en esa línea de tres cuartos de tanta calidad que tiene el Betis, con Sergio Canales y Nabil Fekir como grandes bastiones.

Sigue toda la actualidad del FC Barcelona en directo a través del canal de Telegram de Goal.com. Puedes suscribirte gratis pulsando aquí

ALINEACIONES DEL REAL BETIS VS. BARCELONA Real Betis (1-4-2-3-1): Claudio Bravo; Sabaly, Pezzella, Marc Bartra, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho; Canales, Fekir, Juanmi/Cristian Tello; Borja Iglesias Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen/Neto; Dani Alves, Araújo, Eric García, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Frenkie de Jong; Memphis Depay/Dembélé, Aubameyang y Ferrán Torres

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL REAL BETIS VS. BARCELONA

PARTIDO Real Betis vs. Barcelona FECHA Sábado, 7 de mayo de 2022 ESTADIO Estadio Benito Villamarín, Sevilla HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL REAL BETIS VS. BARCELONA

Por el momento, no hay listas de convocados para el duelo.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL REAL BETIS VS. BARCELONA

REAL BETIS LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Héctor Bellerín: Molestias musculares Camarasa: Lesión en la rodilla Montoya: Lesión de tobillo - - Borja Iglesias Andrés Guardado FC BARCELONA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Piqué: Lesión en el aductor Dest: Lesión en el muslo Sergi Roberto: Lesión en el muslo Nico González: Fractura en el pie Pedri: Lesión en el muslo Wague: Lesión de rodilla Ter Stegen: Indisposición - Eric García Busquets Jordi Alba Frenkie de Jong Abde

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL REAL BETIS VS. BARCELONA

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga (M46 O110)

M. LaLiga 1 (M47 O112)

M. LaLiga UHD (M440 O111)

LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica DIRECTV Sports

DIRECTV GO ARG: 16:00

CHI: 15:00

COL: 14:00 México SKY Sports 14:00

Últimos partidos del Barcelona

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Barcelona 2-1 Mallorca LaLiga 01/05/2022 Barcelona 0-1 Rayo Vallecano LaLiga 24/04/2022

Próximos partidos del Barcelona