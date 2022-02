El Real Madrid busca seguir con paso firme en LaLiga. Después de su victoria por 3-0 ante el Deportivo Alavés la semana pasada, en un choque en el que los tres goles blancos llegaron en la última media hora, los de Carlo Ancelotti afrontan este sábado un derbi madrileño ante el Rayo Vallecano, que aún no sabe lo que es ganar en Liga en este 2022.

SIGUE EN DIRECTO TODO SOBRE EL RAYO VALLECANO VS. REAL MADRID DE PRIMERA PULSANDO AQUÍ

'Carletto' no tiene ninguna baja como tal, aunque sí que presenta varias dudas de cara al choque. Toni Kroos, David Alaba, Gareth Bale y Fede Valverde han arrastrado diversas dolencias durante la semana, por lo que no está claro que todos ellos vayan a ser de la partida. Ante ello, Nacho Fernández podría actuar en el eje de la zaga junto a Eder Militao, dando descanso a Alaba. Además, podrían entrar en el once otros futbolistas, como Lucas Vázquez o Rodrygo Goes, para dar algo más de oxígeno al equipo titular.

El Rayo, con casi todo

Por su parte, el Rayo de Andoni Iraola llega al choque con casi todos sus efectivos disponibles. Solo se pierden el duelo Martín Merquelanz y Unai López, que siguen lesionados. Aunque no está nada claro el once con el que saldrá el equipo de la franja a Vallecas para intentar noquear al Madrid. Luca Zidane, el hijo de Zinedine, podría tener la baza en portería en detrimento de Stole Dimitrievski. Y arriba, Radamel Falcao podría volver al once, aunque Iraola también podría apostar por Sergi Guardiola o incluso por Randy Nteka.

Sigue toda la actualidad del Real Madrid en directo a través del canal de Telegram de Goal.com. Puedes suscribirte gratis pulsando aquí

ALINEACIONES DEL RAYO VALLECANO VS. REAL MADRID Rayo Vallecano (1-4-2-3-1): Dimitrievski/Luca Zidane; Balliu, Saveljich, Catena, Fran García; Óscar Valentín, Santi Comesaña; Isi Palazón, Trejo, Álvaro García; Falcao/Sergi Guardiola Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal/Lucas Vázquez, Militao, Nacho/Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos/Fede Valverde; Asensio/Rodrygo, Benzema y Vinicius

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL RAYO VALLECANO VS. REAL MADRID

PARTIDO Rayo Vallecano vs. Real Madrid FECHA Sábado, 26 de febrero de 2022 ESTADIO Estadio de Vallecas, Madrid HORA 18:30

LAS CONVOCATORIAS DEL RAYO VALLECANO VS. REAL MADRID

Por el momento, no hay listas de convocados en ninguna de las dos escuadras.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL RAYO VALLECANO VS. REAL MADRID

RAYO VALLECANO LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Unai López: Lesión en el aductor Merquelanz: Lesión de rodilla - - Álvaro García Isi Palazón Catena Pathé Ciss Saveljich REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS - Kroos: Molestias Alaba: Molestias físicas Fede Valverde: Gastroenteritis Bale: Sobrecarga - Militao

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL RAYO VALLECANO VS. REAL MADRID

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga (M46 O110)

M. LaLiga 1 (M47 O112)

M. LaLiga UHD (M440 O111)

LaLiga TV (Bar) 18:30 Sudamérica DIRECTV Sports ARG y CHI: 12:15

COL: 10:15 México SKY Sports 09:15

Últimos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Real Madrid 3-0 Deportivo Alavés LaLiga 19/02/2022 PSG 1-0 Real Madrid UEFA Champions League 15/02/2022

Próximos partidos del Real Madrid