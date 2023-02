Las alineaciones del Osasuna vs. Real Madrid de LaLiga 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Carlo Ancelotti no podrá contar con Karim Benzema por lesión y tiene la importante duda de Toni Kroos, aunque recupera a Vinicius

Nuevo envite para el Real Madrid, en su lucha por seguir persiguiendo al Fútbol Club Barcelona en lo alto de la clasificación de Primera División. Los de Carlo Ancelotti, que están a ocho puntos de distancia de los azulgrana, visitan este sábado un campo tan complicado como es El Sadar, para enfrentarse a un Club Atlético Osasuna que está en plena pelea por meterse en Europa.

Sustituir a Benzema

Eso sí, los blancos no podrán contar con su gran referencia ofensiva: Karim Benzema. El '9' arrastra molestias y no será de la partida en Pamplona, lo que supone un importante quebradero de cabeza para Carlo Ancelotti. Sobre todo, teniendo en cuenta que Toni Kroos sigue con gastroenteritis y tampoco está nada claro que pueda jugar. Aunque sí que regresa Vinicius Júnior tan cumplir sanción, y todo hace indicar que también lo hará Thibaut Courtois, ya recuperado de su lesión en el aductor.

El belga, por tanto, tiene serias opciones de volver al once, en el que entraría en detrimento de Andriy Lunin. En defensa, volverá Antonio Rudiger, que fue suplente entre semana ante el Elche, mientras que Eder Militao y David Alaba son fijos. La única duda está en el lateral derecho, con Lucas Vázquez y Nacho Fernández optando a una posición. Por su lado, Luka Modric y Aurélien Tchouaméni, que tampoco jugaron de inicio ante el Elche, regresarán al once en El Sadar, flanqueados seguramente por Dani Ceballos. O por Eduardo Camavinga. Aunque también está la opción de que juegue ahí Fede Valverde, que retrasaría su posición desde el extremo derecho. Si esto ocurriese, Marco Asensio entraría arriba, para jugar con Vinicius y Rodrygo Goes, que será el 'falso' nueve.

Osasuna, con bajas importantes

El Osasuna, por su lado, también llega al choque con problemas. Juan Cruz y el 'Chimy' Ávila, dos indiscutibles para Jagoba Arrasate, están sancionados, mientras que Nacho Vidal, otro fijo, está lesionado desde hace varias semanas. Además, David García arrastra una gastroenteritis, aunque todo hace indicar que jugará ante el Madrid. Si no lo hiciera, sería Unai García quien le sustituyera en el once, formando junto a Aridane Hernández en el centro de la defensa.

Por lo demás, hay alguna otra duda en el once de Arrasate, como saber si el técnico apostará por el joven Diego Moreno en el lateral diestro o lo hará por Jon Moncayola, como hizo la pasada semana ante el Real Valladolid, con lo que debilitaría su centro del campo. Allí, por cierto, Lucas Torró y Moi Gómez son fijos. En ataque está la otra gran incógnita, con Abde Ez y Rubén García optando a una posición junto a Ante Budimir y Kike Barja.

ALINEACIONES DEL OSASUNA VS. REAL MADRID Osasuna (1-4-3-3): Sergio Herrera; Diego Moreno/Pablo Ibáñez, Aridane, David García/Unai García, Manu Sánchez; Moncayola, Lucas Torró, Moi Gómez; Abde/Rubén García, Budimir y Kike Barja Real Madrid (1-4-3-3): Courtois/Lunin; Carvajal/Nacho, Militao, Rudiger, Alaba; Modric, Tchouaméni, Dani Ceballos/Asensio; Fede Valverde, Rodrygo y Vinicius

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL OSASUNA VS. REAL MADRID

PARTIDO Osasuna vs. Real Madrid FECHA Sábado, 18 de febrero de 2023 ESTADIO Estadio El Sadar, Pamplona (Navarra) HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL OSASUNA VS. REAL MADRID Por ahora, no se conocen las convocatorias de ninguno de los dos entrenadores para el choque.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL OSASUNA VS. REAL MADRID

OSASUNA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Nacho Vidal: Lesión en el muslo Rubén Peña: Lesión en el muslo Aimar Oroz: Golpe en el tobillo David García: Gastroenteritis Juan Cruz: 1 partido Chimy Ávila: 1 partido Brasanac REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Benzema: Problemas musculares Mendy: Lesión en el muslo Hazard: Lesión de rodilla Kroos: Gastroenteritis Courtois: Lesión en el muslo - Modric

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL OSASUNA VS. REAL MADRID

ZONA CANAL HORARIO España DAZN LaLiga (M53)

DAZN

LaLiga TV Bar (Bar) 21:00 Sudamérica DSports

DGO ARG y CHI: 17:00

COL: 15:00 México Sky Sports 14:00

Últimos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Real Madrid 4-0 Elche LaLiga 15/02/2023 Real Madrid 5-3 Al Hilal Mundial de Clubes - Final 11/02/2023

Próximos partidos del Real Madrid