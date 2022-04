El Atlético de Madrid regresa a Mánchester, ciudad fetiche para los de Diego Pablo Simeone. Apenas tres semanas después de que consiguieran ganar al Manchester United en Old Trafford y se granjeasen así un puesto en los cuartos de final de la UEFA Champions League, los rojiblancos regresan a la ciudad británica. Aunque ahora, para medirse al todopoderoso Manchester City de Pep Guardiola.

Las dudas del 'Cholo'

Simeone, además viaja con tres bajas muy importantes. Yannick Carrasco sigue sancionado, mientras que Héctor Herrera, de lo mejor en el Atleti en los últimos dos meses, está lesionado. Además, también ha caído Josema Giménez, pieza clave en la defensa. Ante ello, se espera que el 'Cholo' apueste por Felipe Augusto en el eje de la zaga, junto a Stefan Savic y Reinildo Mandava, en su característico 1-3-4-1-2.

Se espera que Sime Vrsaljko y Renan Lodi jueguen por los carriles, aunque existe la opción de que Rodrigo De Paul y Geoffrey Kondogbia salgan en la media junto al gran capitán Koke Resurrección para blindar el centro del campo. Si eso sucediera, Marcos Llorente jugaría en el lateral diestro y Vrsaljko y Thomas Lemar serían los grandes damnificados. Es más, la lógica dice que el francés aguardará su turno en el banquillo y que Kondogbia jugará en el centro del campo, para contener las embestidas de los 'citizens'. Arriba, no hay dudas: Joao Félix y Antoine Griezmann.

El City, con bajas en defensa... pero mucho potencial

Todo ello para contener al Manchester City, un equipo con muchísima mordiente. Eso sí, también afronta el choque con dos bajas importantes en defensa: Rúben Dias está lesionado y Kyle Walker, sancionado. Además, John Stones arrastra molestias, aunque se espera que sea de la partida. Lo normal es que Joao Cancelo, que habitualmente juega como lateral zurdo, sustituya a Walker en el diestro, con Oleksandr Zinchenko entrando en el once como carrilero por la izquierda. Mientras que, si Stones no llega, será Nathan Aké, ex del Bournemouth, quien juegue junto a Aymeric Laporte en el eje de la defensa.

Por lo demás, Guardiola tiene un sinfín de alternativas. El español Rodri Hernández, ex del Atleti, sujetará a su equipo desde el centro del campo, donde jugará junto a dos primeras espadas de talla mundial como Bernardo Silva y Kevin De Bruyne. Arriba, Phil Foden y Riyad Mahrez percutirán por los extremos, con Raheem Sterling como 'falso nueve'. Aunque Ilkay Gündogan también podría entrar en el equipo, para dar más empaque al centro del campo y liberar a De Bruyne y Bernardo Silva. El repertorio 'citizen', por tanto, es de lo más amplio. Aunque el Atleti tiene claro que saldrá a morir al Etihad. De eso no hay ninguna duda.

ALINEACIONES DEL MANCHESTER CITY VS. ATLÉTICO MADRID Manchester City (1-4-3-3): Ederson; Joao Cancelo, Stones/Aké, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez/Gundogan, Sterling y Foden Atlético Madrid (1-3-4-1-2): Oblak; Savic, Felipe, Reinildo; Vrsaljko/De Paul, Koke, Kondogbia/Lemar, Renan Lodi; Marcos Llorente; Joao Félix y Griezmann

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL MANCHESTER CITY VS. ATLÉTICO MADRID

PARTIDO Manchester City vs. Atlético Madrid FECHA Martes, 5 de abril de 2022 ESTADIO Etihad Stadium, Manchester (Reino Unido) HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL MANCHESTER CITY VS. ATLÉTICO MADRID

ATLÉTICO MADRID ¡Aquí está la 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 para la ida de cuartos de la @LigadeCampeones! 👇 pic.twitter.com/EMgs2WTnol — Atlético de Madrid (@Atleti) April 4, 2022

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL MANCHESTER CITY VS. ATLÉTICO MADRID

MANCHESTER CITY LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Rúben Dias: Lesión en el muslo Palmer: Lesión en el pie Stones: Molestias en el muslo Walker: 1 partido Benjamin Mendy: Indefinido Joao Cancelo De Bruyne Gabriel Jesús ATLÉTICO MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Héctor Herrera: Lesión en el muslo Giménez: Lesión en el gemelo - Carrasco: 1 partido Reinildo Héctor Herrera Kondogbia Marcos Llorente Luis Suárez Joao Félix

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL MANCHESTER CITY VS. ATLÉTICO MADRID

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ Liga de Campeones (M50 O114)

M+. Liga de Campeones UHD (M441 O115)

LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica ESPN

Star+ ARG: 16:00

CHI: 15:00

COL: 14:00 México TNT

HBO Max 14:00

Últimos partidos del Atlético Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Atlético Madrid 3-1 Deportivo Alavés LaLiga 02/04/2022 Rayo Vallecano 0-1 Atlético Madrid LaLiga 19/03/2022

