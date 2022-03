Después del éxtasis desbocado tras eliminar al Paris Saint Germain en los octavos de final de la UEFA Champions League, el Real Madrid regresa este lunes a LaLiga. Los de Carlo Ancelotti cierran la 28ª jornada de LaLiga visitando al Mallorca en Son Moix, en un duelo en el que buscarán los puntos para seguir infranqueables al frente de la clasificación de Primera División.

Por primera vez en muchas semanas, Carlo Ancelotti cuenta con todos sus efectivos disponibles para el duelo. Aunque eso sí, Eder Militao, Ferland Mendy y Carlos Casemiro están apercibidos, por lo que se perderían el 'Clásico' de la semana que viene ante el Barcelona si vieran una tarjeta amarilla. Además, Toni Kroos, no hay que olvidarlo, acaba de salir de lesión, por lo que su estado físico no es el más óptimo.

En base a todo ello, el técnico italiano podría actuar con precaución y optar por alinear a futbolistas de su segunda unidad, como Fede Valverde, Eduardo Camavinga o Nacho Fernández. Aunque ya se sabe que 'Carletto' no es muy amigo de las rotaciones, por lo que no está nada claro que vaya a hacerlo.

El Mallorca, en mal momento

Por su parte, el Mallorca de Luis García Plaza llega al choque inmerso en una mala dinámica de resultados. Cuatro derrotas consecutivas encadenan los bermellones, que están muy cerca de caer a los puestos de descenso a Segunda División. De cara al partido, Íñigo Ruiz de Galarreta y Dominik Greif son bajas por lesión, mientras que el 'gran capitán', Manolo Reina, está sancionado. En lo relativo al once, la gran duda de Luis García está en si jugará con un 1-5-3-2, con Giovanni González y Jaume Costa por los carriles, o si el esquema será un 4-4-2, con Giovanni más adelantado y Pablo Maffeo percutiendo por el lateral. Además, el talentosísimo Salva Sevilla podría entrar por Antonio Sánchez en un once en el que será titular el exmadridista Take Kubo.

ALINEACIONES DEL MALLORCA VS. REAL MADRID Mallorca (1-5-3-2): Sergio Rico; Giovanni González, Maffeo, Raíllo, Valjent, Jaume Costa; Antonio Sánchez/Salva Sevilla, Baba, Dani Rodríguez; Kubo y Muriqi Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao/Nacho, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro/Fede Valverde, Kroos/Camavinga; Rodrygo/Asensio, Benzema y Vinicius

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL MALLORCA VS. REAL MADRID

PARTIDO Mallorca vs. Real Madrid FECHA Lunes, 14 de marzo de 2022 ESTADIO Son Moix - Visit Mallorca Estadi, Palma de Mallorca HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL MALLORCA VS. REAL MADRID

Hasta ahora, no se conocen las listas de convocados ni de unos ni de otros.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL MALLORCA VS. REAL MADRID

MALLORCA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Greif: Problemas físicos Ruiz de Galarreta: Lesión de rodilla - Manolo Reina: 2 partidos Jaume Costa Maffeo Manolo Reina Ruiz de Galarreta REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS - - - Militao Mendy Casemiro

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL MALLORCA VS. REAL MADRID

ZONA CANAL HORARIO España M+ LaLiga (M46 O110)

M+ LaLiga 1 (M47 O112)

M+ LaLiga UHD (M440 O111)

LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica Star+

ESPN ARG y CHI: 17:00

COL: 15:00 México Sky Sports 14:00

Últimos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Real Madrid 3-1 PSG UEFA Champions League 09/03/2022 Real Madrid 4-1 Real Sociedad LaLiga 05/03/2022

