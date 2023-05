Las alineaciones del Inter Milan vs. Milan de semifinales de la Champions League 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

El 'Derby della Madonnina' por la final de la UEFA Champions League vive este martes su segundo asalto. En él, se enfrentan Inter de Milán y la Associazione Calcio Milan, seis días después de que los 'nerazzurri' se llevasen el envite de ida y, por ende, cogieran ventaja para intentar plantarse en la final de la competición.

De cara al duelo, el Inter de Simone Inzaghi llega en un muy buen momento. Los interistas encadenan siete victorias consecutivas en competición oficial, por lo que tratarán de llevarse la octava contra los de Stefano Pioli. Y en 'casa', pues, aunque ambos equipos comparten estadio, el Inter ejercerá este martes como local, por lo que 'jugarán' en el Giuseppe Meazza, y no en San Siro.

Para el duelo, Inzaghi mantiene las bajas de Milan Skriniar y Dealbert Henrique, pero todo hace indicar que repetirá el mismo once de la ida. André Onana estará bajo palos, con Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni y Matteo Darmian en el eje de la zaga. En la media, Henrij Mkhitaryan le volverá a ganar la partida a Marcelo Brozovic, acompañado por Hakan Çahlanoglu y Nicolo Barella; mientras que Denzel Dumfries y Federico Dimarco estarán en los carriles. Y, arriba, liderarán al equipo Lautaro Martínez y Edin Dzeko.

El Milan, plagado de dudas... y pendiente de Rafael Leao

Con muchas más urgencias afronta el choque el Milan de Stefano Pioli, que necesita remontar el 0-2 de la ida. Aunque llega con muchos contratiempos: la lesión de Ismael Bennacer y las dudas por molestias de tres hombres tan importantes como Rade Krunic, Junior Messias y Rafael Leao.

De cara al once, por tanto, el técnico italiano cuenta con varias incógnitas. Si Krunic no llega, el joven Tomasso Pobega podría entrar en el centro del campo; mientras que Divock Origi sustituiría arriba a Leao si el portugués no sale de inicio. Por lo demás, Mike Maignan estará bajo palos, con Davide Calabria, Fikayo Tomori, Simon Kjaer y Theo Hernández en defensa. En el doble pivote, Sandro Tonali es fijo; mientras que Alexis Saelemaekers, Brahim Díaz y Olivier Giroud percutirán en ataque para buscar la épica.