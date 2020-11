Alineaciones del Betis vs. Eibar de LaLiga: Pellegrini se plantea cambiar el sistema para frenar la sangría defensiva

El técnico estudia salir ante el Eibar con tres centrales o colocar un doble lateral para reforzar a un equipo que ya es el más goleado de LaLiga.

Después de una prometedora pretemporada donde parecía que el problema principal del Real se había solucionado, el desastre en Bilbao y ser el equipo más goleado de la categoría han devuelto a la pasada realidad al conjunto verdiblanco. Cada gol que encaja el Betis retumba en la cabeza del técnico chileno, afanado en buscar una fórmula que permita a su equipo ser más competitivo. Calamidad que se ha instaurado en la presente temporada con cuatro goleadas en 10 partidos y 21 tantos recibidos en total.

Pellegrini ya se plantea usar tres centrales

Una permuta del sistema a tres centrales y dos carrileros es una de las vías que tiene en mente el ingeniero. Parece una opción lógica para cerrar espacios atrás y reforzar la espalda de dos laterales, Emerson y Álex Moreno, reincidentes en similares fallos defensivos partido tras partido.

Con la baja de Mandi por COVID-19. Los tres centrales están claros: Víctor Ruiz, Bartra y Sidnei. El catalán ocuparía el centro, posición en la que ya actuó en la etapa de Setién y donde se sintió muy cómodo. Pero también son varias las incógnitas que se instalan en esta elección, en la disposición del centro del campo y delantera. La principal está en ver cómo será el estado físico de Fekir. El internacional francés ya está en la disciplina del grupo y parece que podrá ser de la partida el lunes ante el Eibar.

Con este dibujo, el máximo goleador del equipo, Tello, no tendría cabida a no ser que decida darle el carril derecho. Ubicación en la que también se ha desenvuelto. Además, este cambio le permitiría alinear a dos delanteros, algo demandado entre los aficionados verdiblancos.

Pellegrini apelaba a la calidad individual de su defensa para atajar la situación a principio de temporada. Pero el tránsito de las jornadas hace que ahora se pueda decantar por la cantidad. Así se expresó a la conclusión del desacertado choque en Bilbao. “No sé si con nombres o con el sistema, pero hay que hincar el diente en ese aspecto. No se pueden conceder tantos goles”.

La opción del doble lateral y la vuelta de Guardado por el señalado Carvallho

El doble pivote posicional también ha ido teniendo variaciones y pudiera ser una de las causas de la permeabilidad en la zaga. El fijo siempre ha sido Guido pero a Carvalho se le ha visto abandonar más la posición para sumar en ataque. Y cuando el argentino ha estado acompañado por Canales no ha existido esa figura tan marcada. La vuelta de Guardado le daría esa disciplina a un centro del campo que también sufre goteras y que será revisado.

Pero el cambio de dibujo no es la única opción que tiene en mente el entrenador chileno. Doblar lateral izquierdo y disponer de Miranda y Álex Moreno en esa zona es otra posibilidad. El ex del no está contando con muchos minutos pese a que Álex Moreno no atraviesa su mejor versión. Reforzar la banda con ambos puede frenar algunas de las llegadas que los verdiblancos están recibiendo por esa vía.

Lo cierto es que después de pasar un tramo señalado del calendario, el buscar una solución al rompecabezas se antoja vital. En esa fórmula radica la clave del éxito del Real Betis para esta temporada ya que solo seis equipos han marcado más goles que el cuadro bético. La fortaleza defensiva hará que el conjunto de Pellegrini encuentre un equilibrio que frene la sangría goleadora y le dé opciones de subir puestos en la tabla clasificatoria.