El Fútbol Club Barcelona se juega el todo por el todo este miércoles en la UEFA Champions League. Los de Xavi Hernández, que sumó el pasado sábado ante el Real Betis en Liga su primera derrota en el banquillo culé, visitan al todopoderoso Bayern de Múnich en el Allianz Arena, con las miras puestas en sacar algo de tierras bávaras para clasificarse a los octavos de final de la competición.

Ahora mismo, el Barça es segundo del Grupo E, con 7 puntos. El Bayern, por su parte, es líder con 15, por lo que ya será primero pase lo que pase. Sin embargo, los de Julian Nagelsmann son una apisonadora y saldrán a ganar a los de Xavi, que si no vencen, tienen que esperar que el Benfica no gane en casa al Dinamo de Kiev, último de grupo y que no se juega nada, para estar en la siguiente fase.

Gavi será de la partida en un once con dudas

De cara al partido, la buena noticia para Xavi Hernández es que podrá contar con Pablo Gavi. El centrocampista dio el susto ante el Betis, cuando sufrió una conmoción cerebral que le obligó a abandonar el césped a la media hora. Fue trasladado al hospital, pero ya está recuperado e incluso ha podido entrenar con sus compañeros. Por tanto, ha sido convocado y se espera que sea de la partida este miércoles, aunque habrá que ver si como titular.

Además, Ousmane Dembélé podría volver al once, en el que también opositan a un puesto Abde Ez y Philippe Coutinho. En defensa, la gran duda está en si Xavi confiará en Ronald Araújo o en Sergiño Dest para formar junto a Jordi Alba, Gerard Piqué y Eric García. Aunque este último también podría ser sacrificado.

El Bayern, a por todas

Por su parte, el Bayern, que saldrá con el cuchillo, afronta el choque con varias bajas. Joshua Kimmich, el motor de Nagelsmann, y Eric Choupo-Moting se lo pierden por Covid-19, mientras que Sven Ulreich, Bouna Sarr, Marcel Sabitzer, Josip Stanisic y Michael Cuisance no estarán por diversas lesiones. Asimismo, Lucas Hernández es seria duda.

ALINEACIONES DEL BAYERN MÚNICH VS. BARCELONA Bayern Múnich (1-4-2-3-1): Neuer; Pavard, Sule/Upamecano, Nianzou, Richards/Davies; Tolisso, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané/Musiala; Lewandowski FC Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen; Araújo/Dest, Piqué, Eric García, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Busquets, Nico González; Abde/Coutinho, Memphis Depay y Dembélé/Gavi

PARTIDO Bayern Múnich vs. Barcelona FECHA Miércoles, 8 de diciembre ESTADIO Allianz Arena, Múnich (Alemania) HORARIO 21.00

LAS CONVOCATORIAS DEL BAYERN MÚNICH VS. BARCELONA

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL BAYERN MÚNICH VS. BARCELONA

BAYERN MÚNICH Lesionados Dudas Sancionados Apercibidos Kimmich: Cuarentena por Covid-19 Sarr: Lesión en la ingle Stanisic: Lesión muscular Sabitzer: Lesión en el muslo Cuisance: Golpe Ulreich: Lesión de rodilla Choupo-Moting: Covid-19 Lucas Hernández: Esguince de tobillo - Lucas Hernández



FC BARCELONA Lesionados Dudas Sancionados Apercibidos Braithwaite: Lesión de rodilla Ansu Fati: Lesión en el muslo Pedri: Lesión en el muslo Kun Agüero: Problemas cardíacos Sergi Roberto: Lesión en el muslo - - Piqué Gavi

HORARIO Y DÓNDE VER EL BAYERN MÚNICH VS. BARCELONA

ZONA CANAL HORARIO España M. Liga de Campeones (M50 O114) M. Liga de Campeones 3 (M180 O129) LaLiga TV (Bar) 21.00 Sudamérica Star+ ESPN El artículo sigue a continuación ARG: 17.00; COL y CHI: 15.00 México HBO Max 14.00

Últimos partidos del Barcelona

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA FC Barcelona 0-1 Real Betis LaLiga 04/12/2021 Villarreal 1-3 FC Barcelona LaLiga 27/11/2021



