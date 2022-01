Llega la Supercopa de España para Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao. Ambos equipos se enfrentan este jueves en Riad, por un puesto en la final del torneo contra el vencedor de la otra semifinal: la que enfrenta a Real Madrid y Barcelona.

El Atleti afronta el encuentro con dos bajas importantes para Diego Pablo Simeone: Stefan Savic y Antoine Griezmann, que están lesionados y no podrán ser de la partida. Tampoco ha viajado Ivan Saponjic, que no cuenta para el 'Cholo' y al que se busca salida en este mercado invernal. Simeone se lleva a Arabia Saudí a 24 futbolistas, aunque parece tener definido ya su once tipo.

Todo hace indicar que el Atleti apostará por un 4-4-2, con Marcos Llorente y Mario Hermoso como laterales, flanqueando a Josema Giménez y Felipe Augusto. En portería: el coloso Jan Oblak. Por delante, Geoffrey Kondogbia y Koke Resurrección formarían en el doble pivote, relegando al banquillo a Rodrigo De Paul. Thomas Lemar y Yannick Carrasco jugarían por bandas, con Joao Félix (o Luis Suárez) y Angelito Correa en punta de lanza.

El Athletic, también con bajas sensibles

Por su parte, el Athletic de Marcelino García Toral también saldrá con todo. El técnico, además, ha recuperado a tiempo a Ander Capa, Yuri Berchiche y Asier Villalibre, mas no se espera que ninguno de los tres sea titular. Por el contrario, tiene dos bajas importantes: las de Unai Núñez y Unai Vencedor, que se han quedado en Bilbao.

Así, los 'leones' saldrán con su once tipo, aunque con alguna duda. Oier Zarraga y Mikel Vesga pugnan por un hueco en la medular, junto a Dani García. Y arriba, Raúl García, ex del Atlético de Madrid y un futbolista muy querido en la parroquia colchonera, se disputa una plaza con el talentoso Oihan Sancet para formar en compañía de Iñaki Williams. Todo está preparado en Riad para que ruede el balón. Que gane el mejor.

ALINEACIONES DEL ATLÉTICO MADRID VS. ATHLETIC BILBAO Atlético Madrid (1-4-4-2): Oblak; Marcos Llorente, Giménez, Felipe, Mario Hermoso; Lemar, Kondogbia, Koke, Carrasco; Joao Félix/Luis Suárez y Ángel Correa Athletic Bilbao (1-4-4-2): Unai Simón; De Marcos, Yeray Álvarez, Íñigo Martínez, Balenziaga; Álex Berenguer, Dani García, Zarraga/Vesga, Muniain; Raúl García/Sancet e Iñaki Williams

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL CLÁSICO ATLÉTICO MADRID VS. ATHLETIC BILBAO

PARTIDO Atlético Madrid vs. Athletic Bilbao FECHA Jueves, 13 de enero de 2022 ESTADIO King Fahd Stadium, Riad (Arabia Saudí) HORA 20:00

LAS CONVOCATORIAS DEL CLÁSICO ATLÉTICO MADRID VS. ATHLETIC BILBAO ATLÉTICO DE MADRID 📋 Descubre los jugadores que conforman la lista de @Simeone para el desplazamiento a Riad 👇 pic.twitter.com/VS8KkXXFL2 — Atlético de Madrid (@Atleti) January 11, 2022 ATHLETIC CLUB DE BILBAO ✈️ El #AthleticClub se desplaza a Riyadh con 24 futbolistas para defender el título de la Supercopa desde este jueves ante el @Atleti #AtletiAthletic #GeuriaDa 🏆 — Athletic Club (@AthleticClub) January 11, 2022

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL ATLÉTICO MADRID VS. ATHLETIC BILBAO

ATLÉTICO MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Griezmann: Lesión en el muslo Savic: Lesión en el isquio - - - ATHLETIC BILBAO LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Unai Nuñez: Lesión en el peroné Unai Vencedor: Lesión en el isquio Capa: Problemas físicos Villalibre: Lesión en el muslo Yuri: Pubalgia - -

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO ATLÉTICO MADRID VS. ATHLETIC BILBAO

ZONA CANAL HORARIO España #Vamos (M8 y M45)

#Vamos Bar (M144)

Movistar+ Lite

M. Supercopa (Canal 10, Orange TV) 20:00 Sudamérica DIRECTV Sports (610-619) ARG y CHI: 16:00; COL: 14:00 México SKY Sports 13:00

