Alianza y Águila, por el final soñado

Hoy se verán las caras por el título del fútbol salvadoreño. La última vez fue el 22 de febrero de 1987.

En la final estarán los mejores. Así lo dicen los números. Jugarán el uno (Alianza) y dos (Águila) de la tabla de posiciones. Los elefantes sumaron 49 puntos, los emplumados alcanzaron 41. En la tabla acumulada también se repitió el orden arriba de la tabla de posiciones.

El camino de Alianza fue contra equipos de oriente. Dominaron al Pasaquina y Municipal Limeño. La ruta de Águila paso frente a dos rivales del occidente del país. Primera frente al FAS y segundo contra Isidro Metapán.

“Independientemente ser campeón o no, Alianza ha sido el mejor equipo de los últimos cinco partidos. Los números allí están de lo que Alianza ha hecho, pero si no se es campeón, no sirve de nada", dijo el “Zarco” Rodríguez, DT de los albos, en el programa radial Los Provocadores.

Hay como dos o tres variantes que las vamos a evaluar con el cuerpo técnico, vamos a buscar el mejor 11 posible para el domingo”, comentó Carlos Romero, estratega negronaranja, en los micrófonos de Vive FM 102.1 FM.