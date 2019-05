Alfredo Arias y el magro presente de la U: "Estamos en una situación que no es real"

El técnico uruguayo asume que mantener a los laicos en la zona de descenso por ocho fechas es algo irreal.

Tras la igualdad superclásica, Alfredo Arias abordó el presente que indica que si el torneo terminase hoy, Universidad de Chile se convertiría en equipo de Primera B. "Los jugadores dieron una gran muestra de carácter. Estamos en una situación que no es real y los jugadores e hinchas no son merecedores de estar viviendo esto", reseñó el ex Santiago Wanderers.

Así está la tabla del descenso: Antofagasta, la U y Cobresal empatados en 9 puntos

El artículo sigue a continuación

Sobre el camino para salir del fondo, el entrenador uruguayo agregó que "tenemos que empezar a controlarlo como lo hacemos en el primer tiempo. No sé si es sicológico, pero empezamos a jugar apurados y no controlamos la pelota, así que dejamos crecer a un rival que es muy bueno" y, de su futuro, que "yo no renuncio, no renuncié nunca en mi vida, y menos con el esfuerzo y lo que vi de mis jugadores. Sería abandonarlos".

Para quien tuvo un análisis individual fue Ángelo Henríquez, expulsado tras mostrar un buen rendimiento: "Lo hizo muy bien Ángelo, y esa jugada le va a servir de aprendizaje y no lo puedo juzgar. Le voy a hablar y decirle que tiene que corregirlo y tener cabeza fría. Dejó a sus compañeros con uno menos. Fue una actitud fuera de lugar", aseguró.

"Después de errar esas dos chances el equipo comenzó a sentir que se le escapaba", complementó al respecto de las opciones que no aprovecharon Sebastián Ubilla y Leandro Benegas en el amanecer del segundo tiempo, cuando el panorama les era favorable. "No influyó el arbitraje en el resultado", culminó, junto con avisarle a la prensa que no hablará más sobre la polémica con Johnny Herrera.