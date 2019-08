A Alexis Vega le sorprendió el llamado del Tata Martino

Vega únicamente ha sumado 82 minutos en este Apertura 2019.

Alexis Vega, delantero de , aceptó que le asombró aparecer en la convocatoria de Gerardo Martino de Selección mexicana para los partidos amistosos de la fecha FIFA de septiembre ante y .

El canterano del no ha tenido la regularidad esperada con el Rebaño, donde en este Apertura 2019 se ha limitado a aparecer de cambio en la temporada regular.

“La verdad que me sorprendió mucho porque no venía jugando, no venía teniendo muchos minutos con mi equipo, pero bueno, yo creo que es parte de las concentraciones pasadas que me ha visto el cuerpo técnico”, mencionó durante una firma de autógrafos de un patrocinador de Chivas.

Vega fue uno de los convocados del Tata en la pasada de la que el Tri se quedó con el título. “La verdad que yo estaba muy tranquilo, obviamente sabía que los llamados a Selección son por tener participación en tu club. Es aprovechar al máximo porque representar a mi país siempre va a ser muy bonito”.

En referencia a los reclamos de aficionados por no verlo aparecer como titular, Alexis se consideró “muy contento y agradecido con toda esa gente que tiene detalles hacia mi persona. Me siento muy halagado y a darles muchas alegrías que es lo que se merecen”.

Luego de visitar a en el Estadio Azteca, el futbolista de 21 años hará el viaje a Nueva Jersey junto a los convocados locales para preparar el partido del 6 de septiembre ante el combinado de las barras y las estrellas en el MetLife Stadium.