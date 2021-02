Alexis Vega estaría descartado para el Preolímpico con México

El delantero de Chivas no sería considerado por Jaime Lozano para buscar el boleto a Tokio 2020.

La Selección mexicana Sub 23 que disputará el próximo Preolímpico de la Concacaf en Guadalajara podría no contar con la presencia de Alexis Vega, delantero de Chivas que no se ha comprometido con el combinado nacional.

En las últimas semanas, Vega ha manifestado la falta de interés por acudir a los microciclos para enfocarse en Chivas, en parte por la lesión sufrida en la pasada concentración durante un amistoso ante Cruz Azul, algo que no ha caído bien en el seno tricolor.

“A lo que le teme es a una nueva lesión y no poder estar ni en su club, ni en la Selección, entonces hablamos y estamos claros en lo que necesita la Selección, en jugadores que den todo y que no estén distraídos y no estén pensando en lesiones o en otras cosas, que tanto Chivas, como la Selección son muy importantes para los jugadores”, mencionó Lozano a El Informador y la Agencia Estatal de Entretenimiento en Jalisco.

“También la Selección es un orgullo y un honor poder participar en torneos tan importantes y tan relevantes como el Preolímpico”, agregó el seleccionador.

El llamado de Vega al torneo regional estará condicionado a que pueda enfocarse en el Tri juvenil y el rendimiento con el Guadalajara de Víctor Manuel Vucetich en el Guardianes 2021.

“Dependerá de sus declaraciones y de sus actuaciones, en actuaciones va bastante bien, su último partido fue muy bueno y depende de la cabeza, debe estar claro de la cabeza el que quiere estar acá, y la Selección para nosotros es todo, no es cosa menor, al final creo que no hay cosa más bonita que representar a tu país con la Selección y él lo ha entendido bien, pero en este momento su cabeza está en el tema de no lesionarse, entonces tiene que sacarse eso de la cabeza”, explicó.

Hasta antes de la suspensión del torneo por la pandemia de coronavirus, Vega había sido considerado junto a otros jugadores de Chivas como Gilberto Sepúlveda, Jesús Ricardo Angulo, Uriel Antuna, Fernando Beltrán y José Juan Macías.

Con la actualización del calendario y el torneo a disputarse del 15 al 28 de Marzo de 2021 en los Estadios Jalisco y Akron de Guadalajara, México enfrentará en el Grupo A a República Dominicana, Costa Rica y Estados Unidos.