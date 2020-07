Alexis Sánchez vuelve a interesarle a Manchester City

El ex Colo Colo ha vuelto a ser ubicado en el radar de Pep, que esta vez no tendría problemas económicos para lograr su ficha. Pero sí rivales.

Alexis Sánchez volvió a aparecer en la órbita del , que esta vez tendría que pagar por el pase del futbolista chileno al , rival de la ciudad, para devolverlo a una Premier League en la que principalmente triunfó con el .

Según La Cuarta, "un viejo amor, Manchester City volvió a tomar contacto con el entorno del jugador para conocer sus condiciones en medio de las tratativas con ". El matutino, que llevó la noticia entre sus estelares, aclaró que los Skyblues "tienen nuevamente en carpeta" al tocopillano, y que este nuevo interés le pone presión al Nerazzurri, que quiere comprarlo definitivamente pero aún no se decide a enviar una oferta.

Guardiola, que lo llevó de a , es un fanático de Alexis y a mitad de semana (la mejor del 7 desde que volvió a Italia) explicó en rueda de prensa que "tenemos mucho dinero y queremos reforzarnos, pero queríamos a Alexis Sánchez y no pudimos costearlo. Queríamos a Harry Maguire y no pudimos ficharlo. No pudimos pagar lo que pagó el Manchester United". Los Red Devils se conformarían con 22 millones de dólares para desprenderse del goleador histórico de la Selección chilena: que se abra la subasta.