Alexis Sánchez vive horas decisivas: jugó un amistoso a la espera de concretar con Inter de Milán

El chileno participó de un apronte de los Diablos Rojos, ante el Sheffield, en la antesala de una jornada clave para su traspaso a los lombardos.

Alexis Sánchez vive horas decisivas respecto a su futuro. El nombre del atacante chileno cada vez suena con más fuerza en . Más aún considerando las palabras del técnico del , Ole Gunnar Solksjaer, quien -tras el empate 1-1 frente al - le dejó una puerta abierta a su salida.

De acuerdo a la prensa italiana, la operación sería un préstamo durante una temporada en el cuadro lombardo, con opción de compra en 15 millones de euros.

Y mientras ello ocurre, el Niño Maravilla cumplió con la formalidad de presentarse a su lugar de trabajo. El formado en fue captado este martes por el Manchester Evening News mientras ingresaba al Trafford Training Centre de Carrington, el lugar de entrenamientos de los Diablos Rojos.

El mismo diario inglés consignó la incertidumbre que existe en respecto a la situación del máximo artillero de La Roja. De hecho, sostienen que emisarios del club "Nerazzurri" arribaron a Londres para acelerar las gestiones y plantear formalmente las condiciones del traspaso. Esto porque la diferencia de dinero en el sueldo del jugador sigue siendo la principal traba.

Y a la espera de la resolución, el ex participó esta jornada de un apronte a puertas cerradas, ante el . Sánchez alineó en un equipo alternativo que incluyó solo tres jugadores que participaron en el compromiso frente a los Lobos: Juan Mata, Andreas Pereira y Mason Greenwood.

El duelo se resolvió favorable para su escuadra, por 3-1. "Bien podría ser la última participación en el equipo de Alexis, cuya transferencia al Inter de Milán está cada vez más cerca", detallaron.

Cabe destacar que el valor nacional sigue recibiendo duras críticas de parte de los históricos de Old Trafford. Pese a que ni siquiera ha sumado minutos oficiales en esta temporada de la Premier League, Gary Neville no tuvo filtros para criticarlo y prepara su adiós.

"Sánchez ha sido un absoluto desastre. No tengo idea que pasó con él. Deben haber dos Alexis. Ese que llegó a Manchester no tengo idea quién es. Solskjaer tiene que sacarlo del club", expresó el ex defensa en diálogo con Sky Sports. "La llegada de Sánchez al Inter sería un golpe extraordinario y una apuesta que ambas partes podrían ganar cómodamente", sostuvo, por su parte, la leyenda del , Antonio Di Natale.

