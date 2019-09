Alexis Sánchez sale de la banca: sus estadísticas frente a Lazio

El técnico del Inter de Milán, Antonio Conte, optó por darle siete minutos al atacante chileno que suma su segundo encuentro con los lombardos.

Alexis Sánchez no ha tenido un buen inicio de temporada y eso se refleja en su suplencia. El atacante chileno no fue considerado desde el arranque en el cruce entre Inter y Lazio, por la quinta fecha de la , sin embargo, Antonio Conte optó por darle siete minutos en el Giuseppe Meazza.

El Niño Maravilla arribó a con la intención de sumar más protagonismo y tener el ritmo de juego que no logró en el , pero en la escuadra lombarda sólo registra 10 minutos en Liga, pese a que ha sido parte de la convocatoria en los tres partidos anteriores del Calcio.

Esta vez, el ex entró en la consideración del DT Nerazzurri en reemplazo de Romelu Lukaku, a los 83 minutos de juego. Esto porque Conte optó por la dupla ofensiva compuesta por Matteo Politano y el belga ante los romanos.

Cabe recordar que en la antesala de este encuentro, el entrenador sostuvo que "Alexis Sánchez se insertará cuando me dé lo que pido, no tengo que complacer a nadie", dijo en conferencia de prensa. “Debo velar por los intereses del Inter, no de un jugador en particular”, complementó.

TODAS SUS ESTADÍSTICAS