Alexis Sánchez recupera la titularidad

Sí, Gary Lineker, Alexis Sánchez todavía puede jugar. De hecho, Ole Gunnar Solskjaer, su entrenador, aseguró que el 7 será parte de la plantilla titular del Manchester United este sábado, cuando los Red Devils reciban a Reading en un duelo válido por la tercera ronda de la FA Cup.

El chileno, que viene de brillar en su retorno contra Newcastle, estará entre los estelares luego de superar su lesión y lo hará tras 59 días, puesto que la última vez que saltó a la cancha desde el arranque con su equipo fue el 7 de noviembre último, en la victoria del gigante inglés sobre Juventus en Italia.

"Rojo y Smailling, ellos están fuera. No sé si Paul (Pogba) estará listo para este, puntualmente. Tuvo un golpe contra Newcastle y esperamos que Fellaini supera la práctica de hoy y tendremos más o menos una escuadra completa. Habrán alguns cambios y ellos tendrán una chanca. Algunos están ansiosos por jugar ahora, obviamente. Por eso, darle una titularidad a Lukaku y a Sánchez es importante, porque necesitan más tiempo de juego", sostuvo el noruego en su habitual encuentro con la prensa de los viernes.

Ole has named two #MUFC men who will start in Saturday's #EmiratesFACup clash with Reading. — Manchester United (@ManUtd) January 4, 2019