Alexis Sánchez pide perdón por "una temporada muy complicada"

"Hay cosas internas que la gente y periodistas hablan sin saber", agregó el tocopillano.

Después de la frustrante caída de Manchester United a manos de Cardiff, y por ende el final de temporada para los Red Devils, Alexis Sánchez ofreció disculpas a la hinchada por "una temporada complicada". "Los fans son los únicos que se merecen unas disculpas, te apoyan siempre a pesar de todo por este club", agregó al respecto.

En una carta publicada en sus redes sociales, el 7 de relató que "en lo personal, no jugué todo lo que esperaba. Me lesioné de cosas que nunca me habían pasado. Hay cosas internas que la gente y periodistas hablan sin saber".

En esa misma línea, complementó que "siempre fui profesional en todo sentido" para luego volver a disculparse "por no estar peleando cosas importantes, siendo que somos el . Jugadores y staff saquemos conclusión, si hicimos lo correcto y entregamos lo mejor de cada uno por esta camiseta. Estoy seguro que el Manchester United volverá a ser el club que algún día fue, con el señor Alex Ferguson".

El artículo sigue a continuación

Despedida o no, la publicación se acompañó de una foto en blanco y negro de un pequeño hincha con su camiseta, y otra de la insignia del equipo que hoy dirige Ole Gunnar Solskjaer.