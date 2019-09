Alexis Sánchez: "Llegar al Inter fue como volver a reencontrarme con el fútbol"

El chileno habló con el sitio oficial de la UEFA en el que detalló sus primeros días como jugador lombardo. También recordó su paso por Barcelona.

Luego de ser titular y protagonista en la victoria del ante en la , Alexis Sánchez tuvo en extenso diálogo con el sitio oficial de la UEFA en el que detalló el motivo que lo llevó a regresar al Calcio, tras su paso por el , su primera aventura en Europa.

Respecto a los recuerdos que tiene de su primera experiencia en , el Niño Maravilla sostuvo que "fue un poco extraño. Tenía 17 o 18 años y fue un tremendo cambio. No entendía el idioma, pero comencé a jugar y mostrar lo que podía hacer, siempre dando el 100% como siempre lo he hecho hasta hoy. Estoy enamorado de Italia y todavía lo amo", dijo.

Y en la misma línea, contó el aprendizaje que trajo consigo su paso por la tienda Bianconeri. "En el fútbol italiano, los equipos deben ser muy compactos y organizados. Todos defienden y atacan juntos. Creo que me ayudó mucho como jugador, porque tuve que adaptarme a este estilo de juego. Primero debemos defender, mantenernos unidos y luego atacar".

Sobre qué lo motivó fichar en la escuadra de Antonio Conte, el formado en indicó que "llegar al Inter fue un poco como volver a reencontrarme con el fútbol. Ya conocía al entrenador y algunos jugadores, y creo que el club está preparando algo bueno para el futuro. Si no me equivoco, el Inter no ha ganado nada en siete u ocho años. Sí, fue un poco como encontrar el amor por el fútbol, ​​junto con el deseo de ganar algo con este club".

Alexis Sánchez: "Carles Puyol es el mejor capitán que he tenido en mi carrera"

Mientras que respecto a las impresiones que le ha dejado el DT de la escuadra lombarda, puntualizó que "creo que el entrenador quiere ganarlo todo. Puedes verlo por cómo entrenamos y cómo jugamos los juegos. Transmite su deseo a los jugadores y es positivo tanto para el club como para el equipo en general. Mis compañeros de equipo también son muy buenos. Están muy enfocados en ganar y mejorar en todos los sentidos. En general, creo que es un buen equipo".

El artículo sigue a continuación

Finalmente, recordó su paso por el , escuadra a la que tendrá que enfrentar este miércoles por la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League. "En Barcelona aprendí mucho en el sentido de que crecí. Hubo grandes jugadores que ganaron la Copa del Mundo y me permitieron mejorar día tras día, incluso físicamente. Además, aprendí a comunicarme con los compañeros en el campo. Aparte de esto, era necesario cuidar el aspecto nutricional y cuidarse uno mismo, porque hoy también debemos pensar en estas cosas. Un jugador puede ir a un equipo y aprender mucho, pero al final, siempre debe decidir qué comer y qué no comer cuando está en casa, cómo entrenar, etc. Esto es lo que me permitió crecer".

"Los grandes clubes como el Barcelona y el Inter dependen mucho de las ambiciones de los jugadores: siempre deben ir más allá de los límites y esto es lo que hace que el equipo salte. Así es como ganas para mí. El primer día que llegué al Barcelona acababa de empatar, pero era como si hubiera perdido 5-0. Estas son las ambiciones de un gran club: necesitamos exigir más y más, partido tras partido. Cuando juego un partido normal o no particularmente bueno, pienso en ello todo el día. Así es como mejoras", cerró.