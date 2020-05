Alexis Sánchez jugó en Colo Colo y no en la U por 150 mil dólares

La verdadera razón del paso del Niño Maravilla por Macul fue un monto que los albos podían abonar y no así los laicos, que lo esperan. Era del Udinese

Alexis Sánchez quiere jugar en Universidad de Chile, "el sueño de su padre". Sus intenciones las ha declarado él mismo y el presidente de Azul Azul, José Luis Navarrete, y el regreso del goleador histórico de la Selección a sería al archirrival del club que lo vio salir del país hace ya lejanos 13 años. Pero, ¿por qué jugó por el Cacique y no por la U?

"Me junté con Fernando Felicevich en la cafetería Le Fournil del Parque Arauco, que creo que ya no existe, y ahí me comentó que Alexis era de la U y que quería jugar en la U. Para tener a Alexis Sánchez había que poner 150 mil dólares. Dinero que la U no tenía y apareció y pagó ese dinero y terminó jugando allá", explicó Sergio Vargas, gerente deportivo azul, en Después te Explico de Redgol.

En 2006, la dirigencia alba pagó un total de 290 mil de la divisa norteamericana: los otros 140 llegaron a las arcas de , pues el pago mayor era para , dueño de la carta del tocopillano.