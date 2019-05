¿Alexis Sánchez jugará con Cristiano Ronaldo?

En Italia afirman que el agente del chileno, Fernando Felicevich, sostuvo una reunión con el director deportivo de la Juventus, Fabio Paratici.

Alexis Sánchez estaría cerca de retornar a la para ser nuevo jugador de la . Y es que desde reportan una reunión entre directivos del club de Turín y el agente del chileno, Fernando Felicevich, para concretar su salida del .

Según consigna Calciomercato, el director deportivo de la Vecchia Signora, Fabio Paratici, se habría reunido con el representante del futbolista para terminar de cerrar detalles en el acuerdo. Esto, fiel al medio, sería con el principal objetivo de regresar al Calcio, donde inició su aventura europea en el entre 2008 y 2011.

Pero el cuadro de Cristiano Ronaldo no sería el único en la lista de Felicevich, sobre quien señalan estaría realizando una “gira europea para encontrarle un nuevo equipo a Alexis Sánchez", pues además en los próximos días podría mantener reuniones con directivos de la , y Milan. Ya se habría reunido con Inter de Milán.

El único obstáculo para estos equipos en su afán por quedarse con la carta del ex sería la demanda salarial que pueda pretender el Niño Maravilla. En los Diablos Rojos percibe un sueldo de 505.000 libras a la semana.

Cabe recordar que el máximo artillero de la Selección chilena cerró la temporada marcando solo dos goles en los 27 partidos que disputó, su más bajo registro desde la campaña 2008-2009, cuando llegó precisamente a Italia y anotó 3 tantos en su primer año en el Viejo Continente.

De hecho, este domingo ofreció disculpas a la afición por su irregularidad y continuas lesiones, que le impidieron ser el jugador que triunfó en los Gunners. “Fue una temporada muy complicada, pero ellos, los fans, son los únicos que se merecen unas disculpas, te apoyan siempre a pesar de todo por este club”.

“En lo personal, no jugué todo lo que esperaba, me lesioné de cosas que nunca me habían pasado. Hay cosas internas que la gente y periodistas hablan sin saber”, agregó en su mensaje.

“Siempre fui profesional en todo sentido, ofrezco disculpas a los fans por no estar peleando cosas importantes, siendo que somos el Manchester United. Jugadores y Staff saquemos conclusión, si hicimos lo correcto y entregamos lo mejor de cada uno por esta camiseta”, complementó. Para finalizar, expresó: “Estoy seguro de que el Manchester United volverá a ser el club que algún día fue con el señor Alex Ferguson”.