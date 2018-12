Alexis Sánchez fue tendencia mundial durante 2018... pero en Google

Pese a su magra temporada en el Manchester United y que se encuentra alejado de las canchas debido a una lesión muscular, Alexis Sánchez sigue siendo protagonista. Y es que el atacante chileno fue tendencia durante 2018 en Google según datos de StatCounter. Así lo reflejó el análisis presentado este miércoles por el motor virtual más utilizado del mundo.

El oriundo de Tocopilla se transformó en el segundo deportista más buscado durante el año en curso, siendo superado por el basquetbolista estadounidense Tristan Thompson. Sus sucesores son la esquiadora Lindsey Vonn, el patinador en hielo Shaun White y el peleador de la UFC Khabib Nurmagomedov.

El momento cúlmine en las búsquedas del goleador histórico de La Roja se produjo en enero pasado, entre el 21 y el 27 de enero, cuando el formado en Cobreloa fue presentado como nuevo refuerzo del conjunto de Old Trafford proveniente del Arsenal.

Y junto con Chile, los países que más consultaron por el ex Barcelona son africanos: Uganda, Kenia, Islas Mauricio, Zimbabue, Nigeria, Ghana, Etiopía, Tanzania y Zambia. Además, fue el sexto deportista más buscado en las redes sociales, incluyendo todo ámbito de la sociedad, en el Reino Unido.

El otro valor nacional que tuvo protagonismo fue Arturo Vidal. De acuerdo al balance de The Year in Search, el volante del Barcelona fue máximo objeto de búsquedas en el mundo digital tras su traspaso desde el Bayern Munich al cuadro catalán, pero no logró alcanzar su récord establecido en 2015, cuando se fue de la Juventus al elenco bávaro.

Eso sí, el nacido en San Joaquín se impuso en los países con más tradición fútbolística, como España, Italia, México y Sudamérica en general. Otros futbolistas que figuran en la lista son Philippe Coutinho (8º) y Harry Kane (10º). A nivel global, las personas más buscadas fueron Meghan Markle, Demi Lovato, Sylvester Stallone y el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro.

Google reveals Alexis Sanchez was the second-most-searched athlete in 2018, likely because everyone was trying to figure out where the hell he’s been all year pic.twitter.com/B21KBYhXXb — Across the Pond (@ATPradio) 12 de diciembre de 2018