Alexis Sánchez fue incluido entre los 50 mejores jugadores de la Premier League de la última década

El chileno quedó en el puesto 36 del ranking gracias a su rendimiento en Arsenal. Supera a Didier Drogba, Thibaut Courtois y Leroy Sané, entre otros.

El último período de Alexis Sánchez en la Premier League no fue el más esperado. El Niño Maravilla aterrizaba en Old Trafford con el cartel del futbolista mejor pagado de la competencia, pero no logró consolidarse en Manchester United.

Sin embargo, el atacante chileno arribó a los Diablos Rojos gracias a su gran rendimiento con el . De hecho, abandonó la tienda londinense con un registro de 80 goles en 166 partidos, 45 asistencias y cinco títulos: dos y tres Community Shield.

Estos números le valieron ser incluido por el medio británico The Mirror entre los 50 jugadores más destacados de la década en el torneo inglés.

El formado en aparece en el lugar 36 del listado, por encima de nombres como los de Didier Drogba, Thibaut Courtois, Leroy Sané, Dele Alli y Bernardo Silva, entre otros.

“Hubo un período en el que estuvo en el Arsenal cuando el chileno era casi intocable, y anotó 24 goles en la campaña 2016/17. Sin embargo, cuanto menos se diga sobre el , mejor”, indica la publicación. El ranking lo encabeza Sergio Agüero, seguido por David Silva, Vincent Kompany y Eden Hazard. David de Gea cierra el podio.

REVISA EL LISTADO COMPLETO:

1- Sergio Agüero

2- David Silva

3- Vincent Kompany

4- Eden Hazard

5- David de Gea

6- Yaya Toure

7- Harry Kane

8- James Milner

9- Gareth Bale

10- Luis Suárez

11- Raheem Sterling

12- N’Golo Kante

13- John Terry

14- Riyad Mahrez

15- Jamie Vardy

16- Mohamed Salah

17- Petr Cech

18- Robin van Persie

19- Wayne Rooney

20- Kevin de Bruyne

21- Fernandinho

22- Diego Costa

23- Sadio Mane

24- Virgil van Dijk

25- Cesc Fabregas

26- Roberto Firmino

27- Frank Lampard

28- Mesut Ozil

29- Romelu Lukaku

30- Steven Gerrard

31- Philippe Coutinho

32- Christian Eriksen

33- Pablo Zabaleta

34- Joe Hart

35- Hugo Lloris

36- Alexis Sánchez

37- Olivier Giroud

38- Juan Mata

39- Jan Vertonghen

40- Michael Carrick

41- Ederson

42- Thibaut Courtois

43- Didier Drogba

44- Dele Alli

45- Leroy Sané

46- Cesar Azpilicueta

47- Bernardo Silva

48- Aaron Ramsey

49- Son Heung-min

50- Wes Morgan