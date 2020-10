Alexis Sánchez explicó por qué es tan importante trabajar con Vidal y Conte

Ya acostumbrado al Rey en Colo Colo y en la Selección, la ahora tríada con el entrenador del Inter espera desbancar a Juventus del primer lugar.

Alexis Sánchez sueña con ganar la en compañía de Arturo Vidal y Antonio Conte en Inter, club con el que se comprometió en un último contrato de larga data en su brillante carrera en Europa, pero se toma los tiempos con mucha calma. Para ambos dedicó elogios en la previa de en el Olímpico. "Es muy pronto para hablar del Scudetto, ahora tenemos que jugar y mejorar para ser más decididos. No tenemos que relajarnos, pero tenemos que estar siempre atentos queriendo ganar cada juego, ya sea fácil o difícil"

Del King resaltó en Sky Sport que "es un jugador que entiende mucho de fútbol y encontrar un jugador como él es difícil hoy en día. Sabe cuándo pasar el balón y tiene una visión de 360 grados del juego" y lo visibilizó aún más: "Todo el mundo conoce a Vidal, yo lo conozco desde hace 15 años y hemos jugado mucho juntos". De Conte avaló la unión de grupo que este consiguió: "Cuando llegué al Inter me encontré con un entrenador que nunca te deja renunciar, que siempre está ahí y con jugadores que quieren aprender y ganar algo. Se ha creado una familia con todos los que trabajan aquí y esa es la belleza del club".

El tocopillano evaluó su estado actual y en esa línea aclaró que está apto para aportar en varias facetas del juego que propone el cuerpo técnico del ex y que su presente lo contenta: "Me siento en forma, soy un jugador que cuanto más juego, mejor, en todos los sentidos. Tanto para marcar goles como para asistencias. Estoy muy feliz porque quiero jugar y también estoy feliz por mis compañeros porque nos va bien. Me gusta lo que hago, me encanta mi trabajo que es el fútbol, toda mi vida he jugado al fútbol y estoy feliz de sentirme bien ahora".

Inter debutó con una victoria sorprendente sobre por 4-3 en la que el dúo chileno entró a lograr la remontada y lo consiguió de forma express. A mitad de semana, Sánchez deslumbró todo el partido vistiéndose de hombre creativo mientras Vidal se adueñó del medio en los 52 minutos que vio acción contra el Benevento antes de salir por un golpe que no lo condicionará, pues según Conte es un guerrero listo para la guerra.

Del cruce ante los de Iachini, marcó que "fue un partido muy difícil contra la Fiorentina, perdíamos 3-2 y luego recuperamos. Teníamos esa determinación y deseo que debe haber en el Inter. Solo hemos jugado dos partidos y es demasiado pronto para hablar, pero tenemos que mejorar en todos los sentidos: arriba, al final del partido y en la defensa. Lo estamos haciendo bien, pero podemos hacer más", y de Lautaro y Lukaku que: "son dos jugadores increíbles. Tienen diferentes cualidades, como todos los atacantes. Tienen el deseo de marcar goles todo el tiempo y para un jugador que juega en ataque tiene que ser así".