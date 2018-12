"Alexis Sánchez está triste, quiere triunfar en el United"

Mauricio Isla analizó el duro presente que está viviendo el Niño Maravilla en Inglaterra. Además, reconoció contactos con Universidad de Chile.

Alexis Sánchez completó un 2018 para el olvido en Manchester United, el más bajo desde que arribó a Europa en 2008. Y es que el Niño Maravilla alcanzó a disputar apenas 12 partidos oficiales con los Diablos Rojos esta temporada 2018-19 y sólo en uno actuó durante los 90 minutos. Además, firmó una sola conquista y cerró el año en curso apartado de las canchas por un desgarro en los isquiotibiales sufrido en noviembre.

En ese contexto, Mauricio Isla -quien llegó a Chile para disfrutar de las fiestas de fin de año, aprovechando el receso que tendrá con el Fenerbahce- analizó el duro presente que está viviendo el formado en Cobreloa en la tienda de Old Trafford. "Está triste, pero sé que va a revertir su situación. Es alguien que quiere triunfar en el United y por algo se fue allá, por algo es el jugador mejor pagado y eso lo va a demostrar este año que viene", dijo el Huaso a los medios en el aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Por otra parte, el carrilero reconoció contactos con Universidad de Chile en junio pasado, pero finalmente optó por seguir en su actual institución. "Hace unos meses era distinta la figura porque no estaba jugando y habían cambiado las cosas con el director técnico que estaba, también había tenido conversaciones con la U, con equipos de España y México. Decidí quedarme por el director deportivo y por el presidente del club, entrené como siempre y logré la titularidad", reveló. "Siempre he dicho que quiero volver al equipo de mis amores, pero no sé si todavía eran las circunstancias para volver porque todavía estoy muy joven. Me preparo de la mejor forma, pero no voy a venir a morir tampoco", completó.

Además, el oriundo de Buin analizó la paupérrima campaña que está teniendo con su club en Turquía, donde marchan penúltimos con sólo 16 unidades, en serio riesgo de descenso.

"Son vacaciones amargas porque no hemos estado haciendo las cosas bien, ha habido bastante recriminación porque existe un plantel con jugadores de experiencia y que han pasado por equipos importantes, pero no logramos ganar dos partidos seguidos. Eso nos tiene tristes y peleando el descenso".

Y sobre lo mismo, proyectó el 2019. "Me queda un año de contrato, tengo todo lo que quiero y es un club extremadamente grande. Es cierto que la liga de Turquía está lejos de las principales competencias, pero yo me siento cómodo en un torneo que es exigente para todos".

Finalmente, adelantó los desafíos que se vienen en La Roja, donde intentarán revalidar la corona en la Copa América de Brasil. "Tenemos que repetir las alegrías que le dimos a la gente. Llegaremos a una Copa América que tendrá rivales muy fuertes, Uruguay ha sacado jugadores importantes, Brasil es siempre favorito, Argentina está en un proceso de cambios y nosotros trataremos de hacer lo mejor posible", cerró.