"Alexis Sánchez es una bomba de tiempo en Old Trafford"

En Inglaterra destacan el impacto negativo del chileno en el Manchester United, advirtiendo que "era una diva, difícil de manejar".

El presente de Alexis Sánchez en es complejo. Cuestionado por su rendimiento, sobre todo en función de su salario, el Niño Maravilla corre el riesgo de dejar anticipadamente el club.

De hecho, hace unos días ingresó a un indecoroso listado: el de los peores fichajes de la historia de los Diablos Rojos. Una situación muy lejana a las expectativas iniciales del nacido en Tocopilla, quien dejó el para irse al equipo de sus sueños y que recibió la camiseta número 7, que antes vistieron varios de los jugadores más simbólicos de la institución, como Cristiano Ronaldo, David Beckham y Eric Cantoná.

Y en ese sentido, el diario The Mirror, nuevamente fue crítico con el máximo artillero de La Roja, asegurando que es una "bomba de tiempo" en Old Trafford, debido a su negativo impacto en el vestuario del equipo que comanda Ole Gunnar Solksjaer.

"Sánchez fue visto como un talento de clase mundial en su llegada, luego de ser una superestrella en Arsenal", indican, para luego exponer su fracaso en el fichaje al , equipo que primero fijó sus ojos en el formado en .

Desde su arribo al conjunto que remató sexto en el presente curso de la Premier League, los Citizens lograron dos títulos y el United se quedó en blanco. Esto, exponen, fue advertido antes de su fichaje, avisando que el valor nacional "era una diva, difícil de manejar, y que perdió su motivación después de que no se clasificó para la Copa Mundial de 2018".

Por ahora, el Daily Mirror también asegura que la y el Inter de Milan correrían con ventaja para quedarse con sus servicios de cara a la próxima temporada.

Según el rotativo británico, los que tendrían las negociaciones más avanzadas serían los ‘nerazzurri’. Además, cuentan que el United estaría dispuesto a pagar la mitad del sueldo actual del delantero para que vaya a préstamo. Sánchez en este momento gana 500 mil libras esterlinas (445 millones de pesos) a la semana, y en caso de irse al Inter, su sueldo lo pagarían entre ambas escuadras.

Los reproches, en tanto, se multiplican. Patrice Evra, por ejemplo, lo trató de mercenario. "Algunos jugadores solo vienen por el dinero. No me asusta decirlo. No tengo nada en contra suya, pero cuando vi el acuerdo es cuando pensé que la historia del club se había venido abajo", manifestó el francés en Sky Sports. "Tenía al Manchester City, que le ofrecía menos dinero, pero iba a jugar mejor fútbol que en el United. Entonces, ¿por qué decidió venir al United? No me digas que es porque amaba al club desde que era pequeño", cerró.