Alexis Sánchez culpó a Solskjaer de su mal paso por el Manchester United

"Quizás si me dejaban jugar, podría haberlo hecho mejor", explicó el delantero chileno. Eso sí, reconoció que en los Diablos Rojos "fue feliz".

Alexis Sánchez rompió el silencio sobre su mal paso por el y criticó al técnico Ole Gunnar Solksjaer, a quien le reclamó por la falta de continuidad en los Diablos Rojos. Eso sí, reconoció que no se arrepiente de haber fichado con la escuadra de Old Trafford.

"Cuando fui al fue fantástico, estaba feliz allí, pero el United estaba creciendo en ese momento, estaban comprando jugadores para ganar algo", comentó el Niño Maravilla en una entrevista a la BBC. "Quería unirme a ellos y ganar todo. No me arrepiento de haber ido allí", remarcó.

Y respecto a su falta de minutos, el formado en reconoció que "cuando jugaba por el United era feliz, pero le decía a mis amigos que quería jugar. Quizás si me dejaban jugar, podría haberlo hecho mejor. Y si los jugara completo, lo ganaríamos. Había veces que jugaba 60 minutos en un partido, y después no me convocaban. Nunca supe por qué", indicó el futbolista que solo tuvo 45 apariciones con los ingleses.

Cabe recordar que el nacido en Tocopilla no disputó ningún partido de pretemporada ni tampoco fue considerado en los tres compromisos de la Premier League, según el DT noruego, debido a una lesión.

Sin embargo, acusó que estaba en perfectas condiciones físicas. "Me sentía listo para jugar después de la ". "Dependía del entrenador que me dejara jugar. Necesitas hacerle esta pregunta a él, no a mí", concluyó.