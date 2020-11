Alexis Sánchez: "Contra el Real Madrid fuimos un poco tímidos"

Alexis Sánchez no dudó en autocriticar al por su fatal derrota a manos del Merengue en . En los micrófonos de Sky Sport señaló que "contra el Real Madrid fuimos un poco tímidos en mi opinión, pero tengo confianza porque tenemos grandes jugadores y sin importar el rival siempre debemos buscar la victoria".

El Dilla superó a Zamorano en la Serie A

"Amo el fútbol y cuanto más tiempo juego, mejor me siento. Estoy en un gran equipo y quiero seguir así, haciendo que mis jugadas sean útiles para el grupo", avisó tras cumplir 80 minutos contra el Sassuolo, jornada en la que anotó un gol y volvió a ser fundamental para el Nerazzurri.

Los 159 gritos con sello Sánchez Sánchez en Europa

