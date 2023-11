Alexis Sánchez confiesa que le gustaría jugar en el América de México

El atacante chileno no le cierra las puertas a un posible traspaso al futbol mexicano.

El delantero chileno de 34 años, Alexis Sánchez, habló en exclusiva para TUDN, donde su compatriota e ídolo de las Águilas del América, Iván Zamorano, le cuestionó sobre en qué equipo de México le gustaría jugar.

Ante el cuestionamiento, el nacido en Tocopilla respondió que le gustaría probar suerte en el fútbol de Norteamérica, ya sea en la Liga MX o MLS: "Sí, me gustaría (jugar en México), el otro día estaba hablando con un amigo, no sé, me llama la atención, porque hay equipos en México que son apasionados, van por su club y todas esas cosas, me gustaría, no sé cuándo."

"No lo sé (en qué equipo). Hay varios que conozco, Pachuca, América, me gusta América, por la afición, por cómo son, por la capital y por lo que me ha contado también Diego Valdés.", confesó el delantero del Inter de Milán.

EN FOTOS

@Inter

Getty