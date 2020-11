Alexis Sánchez alista "el último baile" ante Venezuela

La Selección chilena viajó este domingo rumbo a Caracas en la antesala al cruce de este martes frente a por la cuarta fecha de las Eliminatorias rumbo a 2022. El equipo dirigido por Reinaldo Rueda se embarcó con todos los citados, y con la confianza a tope luego de la victoria por 2-0 ante Perú, la primera de este ciclo clasificatorio.

Previo a este cruce, en el Estadio Olímpico, Alexis Sánchez señaló estar listo para el "último baile" por intermedio de sus redes sociales. El Niño Maravilla, que será de la partida ante la Vinotinto tras superar su lesión, publicó este mensaje en Instagram junto a una fotografía de su último entrenamiento en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán.

Nóminas de Venezuela vs. Chile: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

