"Alexis Sánchez abandonó": Hinchas critican lesión del delantero

La Selección chilena preferiría no haber vivido los primeros 20 minutos del primer tiempo contra . Dos goles y una lesión de Alexis Sánchez mermaron el juego de La Roja en la disputa por el tercer lugar de la .

Y lo de Sánchez, a ojos de los hinchas, fue casi un "abandono", cuestionando si era cierto o no su dolor en la pierna izquierda.

Todo porque el chileno salió justo después del gol del Kun Agüero, algo que en las redes sociales hicieron eco contra el artillero.

Viendo esa expresión de @Alexis_Sanchez al salir de la cancha después del gol Argentino me hace creer que no salió por lesión. Simplemente abandonó, se frustró, no quiso seguir... Espero estar equivocado y qué Sánchez si haya salido por lesión, sino sería totalmente abandono. pic.twitter.com/Wta1D0yaBB