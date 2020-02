Alexis Mac Allister disparó contra Riquelme: "En Boca no me valoraron, solo querían un poco más de plata"

El volante reveló que se quería quedar y explicó por qué terminó tomando la decisión de irse a Inglaterra. La respuesta de Delgado.

La novela de Alexis Mac Allister parecía terminada: carta en redes sociales del jugador mediante, parecía no haber demasiada tela para cortar. Él estaba a préstamo desde , los ingleses lo querían ahora y Boca terminó accediendo a cambio de una cierta cantidad de dinero. Pero no. El hijo del Colorado reveló que en realidad quería quedarse a cumplir su contrato en el club y explicó por qué terminó tomando la decisión de partir rumbo a la Premier League.

"ESTÁ MAL QUE ME ECHEN LA RESPONSABILIDAD A MÍ POR IRME"#90MinutosFOX - Alexis Mac Allister se mostró enojado, afirmó que se quedó con "más ganas de Boca" y remarcó que desea volver. pic.twitter.com/VLnNj3qbQD — FOX Sports (@FOXSportsArg) February 12, 2020

"Yo me fui al preolímpico sin hablar con nadie. Cuando surje la posibilidad del Brighton, me llama Riquelme. Él estaba enojado por algunas cosas, como que mi papá quería ser el nexo con los ingleses. Yo le dije que además de ser mi papá, es mi representante, por lo que tiene la obligación de que le respondan un mail. Vos no podés no atender a un equipo que encima es dueño del pase. Él se encargaba de eso. Después, me pregunta qué quiero hacer y yo le digo que me quiero quedar, pero a las horas me entero que se mandó un mail que decía que yo no me iba a ir, pero que si ellos ponían un millón de dólares, me liberaban. Ahí, yo sentí que no me valoraron y que lo único que querían era un poco más de plata", relató el volante.

Luego, agregó: "Si Boca decía que no, se terminaba todo, no se abría ningún otro capítulo, pero ellos propusieron lo del millón de dólares después de que yo les dije que me quería quedar. A mi me quieren hacer quedar mal por política". "Yo me hago cargo de lo mío, yo me estoy yendo a la Premier League. Yo no digo que esté mal que ellos pidan plata, yo creo que lo que está mal es que me echen la responsabilidad a mi por cómo se manejaron. No me gusta que me hagan quedar mal a mi", expresó.

"EN BOCA NO ME VALORARON, SÓLO QUERÍAN UN POCO MÁS DE PLATA"#90MinutosFOX - Alexis Mac Allister explicó las razones de su salida y la charla que tuvo con Juan Román Riquelme. pic.twitter.com/BcCuDYMwtM — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 12, 2020

Quien salió a contestarle fue Marcelo Delgado, mano derecha de Riquelme y hombre del departamento de fútbol del Xeneize: "No es verdad que se quería quedar. Él manifestó que se quería ir porque le salió la visa de trabajo. Se lo manifestaron a Román antes y me lo dijeron a mi en al reunión. Siempre atendimos a los ingleses".